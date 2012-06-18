Tarih öğretmeninden tek kişilik naif gösteri

Özlem SEVGİ

38 yaşında bir tarih öğretmeni Cumhur Sarı. Öğretmenliğini sahnelerde yapıyor. KPSS'ye ikinci defa girmeye hazırlanan Cumhur öğretmen 15 yıldır dershanelerde öğretmenlik yapıyor.



Sıkıcı tarih derslerini farklı sunum ve ifadelerle anlatan Cumhur öğretmenin öğrencileri, öğretmenlerini stand up yapmaya teşvik etti. Dördüncü gösterisi için çalışmalara başlayan tarih öğretmeni gösterisinde Türklere Anadolu kapılarının nasıl açıldığını anlatıyor. "Moğollar Türkleri ittiriverdi, Bizanslılar dedi 'ne oluyor', Türkler dedi ki 'Moğollar bizi ittiriveriyor" gibi farklı anlatımlarıyla tarihin daha zevkli ve daha akılda kalıcı olmasını sağlıyor.





Memur olmak istemesinin tek bir sebebi var Cumhur öğretmenin, 7 yaşındaki otistik oğlu Ozan Doruk'un geleceğini düşünmesi. Tatlı dille öğrencilerine tarihi sevdiren ve tarhi doğru aktarmayan şovmenlere de kızgın ve bu kızgınlığını da şovunda hissettiren Cumhur öğretmen şovunda kendisi gibi atanamayan öğretmenlerin durumunu unutmuyor. Onların yaşadığı zorlukları da renkli bir dille anlatıyor.

Özellikle gösterilerinde Osmanlı Tarihini işleyen Sarı, bundan sonraki gösterilerinde yakın tarihe de yer vereceğini ifade etti.

Kendisine gösterilen ilgiden hayli memnun olan Cumhur Sarı, şimdilerde 4. gösterisini sahnelemeye hazırlanıyor.