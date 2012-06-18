T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Tarih öğretmeninden tek kişilik naif gösteri

15 yıldır tarih öğretmeni olan Cumhur Sarı, tarih dersini kendine özgü anlatımıyla sahneye taşıdı

18 Haziran 2012 19:14

Özlem SEVGİ

38 yaşında bir tarih öğretmeni Cumhur Sarı. Öğretmenliğini sahnelerde yapıyor. KPSS'ye ikinci defa girmeye hazırlanan Cumhur öğretmen 15 yıldır dershanelerde öğretmenlik yapıyor.

Sıkıcı tarih derslerini farklı sunum ve ifadelerle anlatan Cumhur öğretmenin öğrencileri, öğretmenlerini stand up yapmaya teşvik etti. Dördüncü gösterisi için çalışmalara başlayan tarih öğretmeni gösterisinde Türklere Anadolu kapılarının nasıl açıldığını anlatıyor. "Moğollar Türkleri ittiriverdi, Bizanslılar dedi 'ne oluyor', Türkler dedi ki 'Moğollar bizi ittiriveriyor" gibi farklı anlatımlarıyla tarihin daha zevkli ve daha akılda kalıcı olmasını sağlıyor.

\

Memur olmak istemesinin tek bir sebebi var Cumhur öğretmenin, 7 yaşındaki otistik oğlu Ozan Doruk'un geleceğini düşünmesi. Tatlı dille öğrencilerine tarihi sevdiren ve tarhi doğru aktarmayan şovmenlere de kızgın ve bu kızgınlığını da şovunda hissettiren Cumhur öğretmen şovunda kendisi gibi atanamayan öğretmenlerin durumunu unutmuyor. Onların yaşadığı zorlukları da renkli bir dille anlatıyor.

Özellikle gösterilerinde Osmanlı Tarihini işleyen Sarı, bundan sonraki gösterilerinde yakın tarihe de yer vereceğini ifade etti.

Kendisine gösterilen ilgiden hayli memnun olan Cumhur Sarı, şimdilerde 4. gösterisini sahnelemeye hazırlanıyor.

ETİKETLER

Sanatnaif

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24