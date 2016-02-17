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Dünya
Deutsche Welle

'Tarih Merkel'i haklı çıkaracak'

AB Komisyonu Başkanı Juncker Almanya Başbakanı Merkel'in tutarlı mülteci politikası izlediğini söyledi.

17 Şubat 2016 11:25


Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mülteci politikasına yöneltilen eleştirileri geri çevirdi. Juncker Alman ‘Bild' gazetesine verdiği mülakatta, ‘tarihin Merkel'i haklı çıkaracağını' söyledi. Komisyon başkanı, geçmişte Başbakan Helmut Kohl'ün izlediği iki Alman devletini birleştirme politikasının da sert eleştirilere hedef olduğunu hatırlattı. AB'nin izlediği mülteci politikasının meyve vermeye başladığını da ifade eden Juncker, Türkiye üzerinden Batı Avrupa'ya geçen mültecilerin sayısında azalma olduğunu ve Yunanistan'a ayak basan her on mülteciden dokuzunun parmak izinin alındığını söyledi.

Almanya Başbakanı Merkel bugün federal mecliste önümüzdeki AB devlet ve hükümet başkanları zirvesiyle ilgili hükümet açıklamasında bulunacak. Perşembe ve Cuma günleri yapılacak olan Brüksel'deki AB zirvesinin ağırlıklı konusunu mülteci krizi oluşturacak. Almanya Başbakanı, AB'nin ortak mülteci politikası belirlemesini istiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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