Tarifesini doğru seçen çarpılmayacak

T24- İletişim sektöründeki farklı tarifeler elektrikte de devreye giriyor... Geliştirdikleri Akıllı Ölçüm Platformu hakkında konuşan İnnova Genel Müdürü Ümit Atalay, şu kadar kwh'lik elektrik tüketirsen, şu kadar saat bedava demek bu sektörde de mümkün olacak' dedi

Akşam'ın haberine göre, elektrik faturaları için, özellikle cep telefonlarında kullanılan 'tarife sistemi' çok yakında... İnnova Genel Müdürü Ümit Atalay, enerji sektörüne yönelik Akıllı Ölçüm Platformu adında bir sistem üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu sistemle abonelere avantajlı tarifeler sunulacağını belirten Atalay, Türkiye'de elektrik fiyatlarının anlık olarak değişeceği bir elektrik borsasına doğru gidildiğini belirterek, enerji sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların da rekabette güçlü olabilmek adına teknolojiyi etkin kullanmaları gerektiğine vurgu yaptı.

Atalay, 'Enerjide maliyetler yüksek, geri dönüşüm ise uzun... Bu, işletme maliyetlerinin iyi optimize edilmesi ve bilişim teknolojilerinin kullanımını artık zorunlu kılıyor. Şebeke ve altyapı yönetimi, müşteri yönetimi, arıza yönetimi, çevrimiçi tahsilat çözümleri, iş zekası gibi birçok teknolojinin kullanımı artık bu sektör için kaçınılmaz bir hal aldı' dedi.

Gece ayakta duran ayrı seçecek

Atalay, enerji için geliştirdikleri Akıllı Ölçüm Platformu sayesinde elektrikte de aynen cep telefonları, sabit telefonlar ve telekomünikasyon alanında olduğu gibi kurumların abonelerine avantajlı tarifeler geliştirebileceğini söyledi. Atalay, abonelerin gelecekteki enerji tüketimlerinin tahmin edilmesini sağlayan Akıllı Ölçüm Platformu ile enerji kuruluşlarının, farklı zaman dilimlerine göre abonelere avantajlı tarifeleri sunabileceğini söyledi.

Tüketici istediğini seçecek

Atalay, 'Elektrik dağıtım şirketleri arz-talep yönetimini en iyi şekilde yapabilecek. Akıllı Ölçüm Platformu ile müşterilerine en düşük fiyattan elektrik sunabilecek. Farklı tarife modelleri geliştirip tüketiciye sunabilecek. Tüketici de kullanım alışkanlıklarına göre tarifesini belirleyecek. Cep telefonu şirketleri ya da sabit hatlarda nasıl çeşitli tarifeler sunuluyorsa, aynı onun gibi olacak. 300 dakika şu kadar ya da akşam 8'den sonra bedava gibi modeller burada da geliştirilecek. Tüketici de fiyat avantajı olan tarifeye geçecek. Gece 24.00'ten sabah 7'ye kadar şu kadar elektrik tüketirsen, belli miktar elektrik bedava olabilecek' diye konuştu.

Kaçak kullanan da tespit edilecek

Geliştirilen sistem sayesinde fabrikaların da arz-talep yönetimini yaparak enerjilerini uygun fiyattan satın almaları mümkün olacak. Atalay, 'Mevcut elektrik kullanımına göre gelecekteki kullanım tahmin edilecek. Abonelere sosyal şartlarına uygun avantajlı tarifeler sunulabilecek. Abone sınıflandırması sayesinde kaçak tespiti ile; kayıt altına alınamayan miktarların, resmöi aboneler üzerindeki yükünün azaltılması sağlanacak' dedi.

Bakanlığa enerji yönetim sistemi

Atalay, ayrıca müsteşar Metin Kilci'nin talebi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için bir enerji yönetim sistemi geliştirdiklerini de anlattı. Atalay, enerji sektöründe bu konuda yapılan ilk çalışma olan Enerji Politikaları Belirleme, İzleme ve Uygulama Sistemleri ile bir yandan gelecekteki enerji tüketimlerinin tahmin edilmesiyle Türkiye'nin enerji politikası için en sağlıklı stratejilerin geliştirilmesinin amaçlandığı aktarıldı. Atalay, şöyle devam etti: 'Söz konusu sistemler sayesinde doğalgaz, elektrik, petrol ve LPG piyasalarını yakından izleyerek genel enerji dengesini oluşturabilmesi sürecinde daha etkin kararlar alınabilecek. Sistemler ile ayrıca enerji tarifelerinin takibi kolayca gerçekleştirilebilecek. Bakanlığa bağlı tüm birimlerin ellerindeki veriler tek merkezden izlenecek.'