-TARHUNİ: TEK KURUŞUMUZ YOK BİNGAZİ (A.A) - 30.05.2011 - Libya'da muhaliflerin maliye ve petrolden sorumlu temsilcisi Ali Tarhuni, "hiç kaynaklarının olmadığını" söyledi. Tarhuni, Bingazi'de yaptığı açıklamada, "Tek kuruşumuz yok, kritik durumdayız. Dostlarımızın savaşta olduğumuzu hatırlaması gerek" dedi. Uluslararası toplumdan yardım isteyen Tarhuni, paranın elektrik, gıda ve ilaçlar için kullanılacağını vurguladı. Tarhuni, "Cesur savaşçılarımız var, ancak boş mideyle mücadele zor" diye konuştu.