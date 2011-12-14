Tarhan: Militan sözlerimin arkasındayım

T24 - CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, bir internet sitesinde yayınlanan ''YARSAV'ın militanı olacak adam lazım bize'' sözleriyle ilgili "Sonuna kadar arkasındayım, çok güzel, doğru söylemişim" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, YARSAV Başkanlığı döneminde ''YARSAV'ın militanı olacak adam lazım bize'' şeklindeki konuşmasının bir internet sitesinde yayınlanmasıyla ilgili, ''Çok güzel, çok doğru söylemişim'' dedi.



Tarhan, TBMM'de gazetecilerin, internet sitesine yansıyan ses kaydıyla ilgili soruları üzerine, YARSAV'ın militanı olmak demenin, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencisinin militanı olmak anlamına geldiğini söyledi.



YARSAV'ın tüzüğünün ilk 5 maddesinin buna ilişkin olduğunu ifade eden Tarhan, ''Demokratik hukuk devletinin militanı olmaktır. Onun için çok güzel, doğru söylemişim. Sözlerimin sonuna kadar arkasındayım'' dedi.



Tarhan, ''Suç duyurusunda bulunacak mısınız?'' sorusuna, ''Beni hiç rahatsız etmedi, dinledikleri sözler. Çok doğru sözler söylemişim. Ama karanlık kulaklar, başkalarına zarar verebilir, bana değil'' karşılığını verdi.









