T24 LogoT24 Logo
Politika

Tarhan: Militan sözlerimin arkasındayım

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, bir internet sitesinde yayınlanan...

14 Aralık 2011 02:00

T24 - CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, bir internet sitesinde yayınlanan ''YARSAV'ın militanı olacak adam lazım bize'' sözleriyle ilgili "Sonuna kadar arkasındayım, çok güzel, doğru söylemişim" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, YARSAV Başkanlığı döneminde ''YARSAV'ın militanı olacak adam lazım bize'' şeklindeki konuşmasının bir internet sitesinde yayınlanmasıyla ilgili, ''Çok güzel, çok doğru söylemişim'' dedi.

Tarhan, TBMM'de gazetecilerin, internet sitesine yansıyan ses kaydıyla ilgili soruları üzerine, YARSAV'ın militanı olmak demenin, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencisinin militanı olmak anlamına geldiğini söyledi. 

YARSAV'ın tüzüğünün ilk 5 maddesinin buna ilişkin olduğunu ifade eden Tarhan, ''Demokratik hukuk devletinin militanı olmaktır. Onun için çok güzel, doğru söylemişim. Sözlerimin sonuna kadar arkasındayım'' dedi. 

Tarhan, ''Suç duyurusunda bulunacak mısınız?'' sorusuna, ''Beni hiç rahatsız etmedi, dinledikleri sözler. Çok doğru sözler söylemişim. Ama karanlık kulaklar, başkalarına zarar verebilir, bana değil'' karşılığını verdi.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24