-Tarhan: Karanlık bir dikta rejimi var ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, ''Bu memlekette, tek kişiye dayalı karanlık bir dikta rejimi var'' dedi. İşçi Partisi, Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan aramalar ve tutuklamalara karşı Sakarya Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Emine Ülker Tarhan ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç katıldı. Tarhan, ulusal, demokratik değerlere sahip çıkan her tür düşüncenin yok edilmeye çalışıldığını öne sürerek, bu duruma herkesin karşı çıkması gerektiğini söyledi. Türkiye'de basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı olmadığını iddia eden Tarhan, ''Bugün içinde bulunduğumuz şey demokrasi değildir, bir parti devleti bir polis devletidir ki bunun da sonunu dayanışmayla getireceğiz'' diye konuştu. Kamer Genç ise ''Aydınlık Gazetesi ile Ulusal Kanal'ın ciddi mücadele verdiğini'' belirterek, ''Ama maalesef bu memlekette, tek kişiye dayalı karanlık bir dikta rejimi var'' iddiasında bulundu. Genç, özel yetkili hakim ve savcıların hak, adalet ve hukuk çerçevesinde hareket etmesini istedi. İşçi Partisi yöneticilerinden Nusret Senem, tutuklamaların siyaset yapma özgürlüğünü kısıtladığını ileri sürdü. ''Özel yetkili mahkemeler, sıkı yönetim mahkemelerini ve DGM'leri aratıyor'' diyen Senem, bu mahkemelerin kaldırılması gerektiğini savundu.