Tarhan Erdem: Türkiye'deki Kürt nüfusu 13 milyon 400 bin

Tarhan Erdem, sahibi olduğu araştırma kuruluşu KONDA'nın Türkiye'de ve dünyadaki kürt nüfusuna yönelik araştırmasını aktardı. Araştırmaya göre, Türkiye nüfusunun yüzde 17,7'sini bulan Kürt nüfusu toplam 13 milyon 400 bin. 18 yaş üstündeki Kürt nüfusu ise 7 milyon 770 bin; bu da toplam nüfusun yüzde 10,3'ü.

Tarhan Erdem'in Radikal gazetesinde yayımlanan (18 Nisan 2013) yazısının ilgili kısımları şöyle:



Radikal Gazetesi yazarı ve Konda Araştırma Şirketi'nin sahibi Tarhan Erdem bugünkü köşesinde Türkiye'deki ve dünyadaki Kürt nüfusuyla ilgili istatistiki verileri paylaştı.

Buna göre; Türkiye nüfusunun yüzde 17,7'sini bulan Kürt nüfusu toplam 13 milyon 400 bin olarak hesaplanmıştır. 18 yaş üstündeki Kürt nüfusu ise 7 milyon 770 bindir; bu da toplam nüfusun yüzde 10,3'üdür.

İşte Tarhan Erdem'in bugünkü köşesinden ilgili bölüm:

Âkil insanların İzmir'deki görüşmeleri sırasında, Kürt nüfusunun ne kadar olduğunu da söyledim. Sayılar nüfus ve oran olarak karıştırılarak yazıldı.



Ben İzmir'de, 2006 KONDA 'Biz Kimiz Araştırması'ndan aklımda kalanları söylemiştim.

2006'dan sonra ülkemizin nüfus sayımı değişti ve gelişerek her yıl sonu itibariyle açıklanmaya başlandı.

2006 araştırmasının sonuç raporunun Milliyet gazetesinde yayımlanan değerler, aşağıdaki tabloda özetlenmektedir (22.3.2007):



2010 araştırmasının özet sonucu, aşağıdadır: (Kürt Meselesinde Algı ve Beklentiler, İletişim Yayınları, 2011, sf. 87)

2012 sonu ADNKS Türkiye nüfusu 75 milyon 630 bin olarak açıklanmıştır.

KONDA'ya göre 2013 yılı başlarında nüfusun etnik gruplara dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.