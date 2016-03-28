Tarhan Erdem de yazılarıyla T24'te...

Türkiye medyasının önde gelen analistlerinden, saygın kamuoyu araştırma şirketi KONDA'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Tarhan Erdem de, T24'ün yazar kadrosuna katıldı.

Tarhan Erdem'in, internet medyasında en geniş yelpazede etkin yazarları bir araya getiren T24'teki ilk yazısı yarın (29 Mart Salı) yayımlanacak.



Portre: Tarhan Erdem



Tarhan Erdem, 1933 yılında Bartın, Kurucaşile'de doğdu. 1959 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu.

1959-1995 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları, Milli Savunma Bakanlığı Enfrastrüktür Tesisleri, Cam Elyaf Sanayi, Milliyet gazetesi ve Doğan Şirketler Grubu'nda proje ve kontrol mühendisliği, genel müdürlük ve genel koordinatörlük görevlerinde bulunduktan sonra 1987 yılında KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'ni kurdu.

Tarhan Erdem 1953 yılında CHP'ye kaydoldu. Partide, ocak yönetim kurulu üyeliğinden genel sekreterliğe tabandan tavana birçok kademede çalıştı. 1977 yılında İstanbul Milletvekili seçildi, 1977 Haziranında güvenoyu alamayan Bülen Ecevit Hükümeti'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak atandı.

Öğrenci dernekleri ve meslek odalarında yönetim kurulu üyeliği ve Türk Devrim Ocakları Genel Başkanlığı yaptı.

Tarhan Erdem'in "Halkevleri", "Nisbi Temsil Nedir?", "80'leri Karşılarken", "Anayasa ve Seçim Kanunları", "İstanbul 1969 İl Kongresi Tutanağı", "Üye Kayıtlarının Birleştirilmesi", "Tıkanan Siyaset", "Kapana Sıkışanlar" ve "Oy Aldılar Seçilemediler" adlı kitapları yayımlandı. Erdem son kitabı "Anayasalar ve Belgeler / 1876 – 2012"de, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e yaklaşık 150 yıllık demokrasi tarihinin 5'i anayasa metni olmak üzere anayasal metin düzeyinde önem taşıyan toplam 92 kanun ve belgesini bir araya getirdi.

Eski TBMM başkanlarından Kaya Erdem'in kardeşi olan Tarhan Erdem, son olarak, geçen cuma günü yayın hayatına son veren Radikal gazetesinin internet sitesinde yazıyordu.