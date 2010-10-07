-TARHAN: BAZI GARABETLERİ İPTAL ETTİ KAYSERİ (A.A) - 10.07.2010 - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Emine Ülker Tarhan, ''Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliğindeki bazı garabetleri iptal etti'' dedi. YARSAV Başkanı Tarhan, Kayseri Kocasinan Belediyesi'nde düzenlenen ''Küçük Millet Meclisi''ne konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında, YARSAV'ın kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi veren Tarhan, yaptıkları çalışmalardan kimi zaman bazı çevrelerin rahatsızlık duyduğunu savundu. Tarhan, şöyle devam etti: ''Bizlerin, işimizin dışına çıkarak siyaset yaptığımızı ileri sürdüler. Hatta bizlere 'cüppeli siyasetçiler' dediler. Cüppelerimizi çıkarıp siyasete atılmamızı önerdiler. Halbuki biz bu toplumun birer ferdiyiz ve toplumumuzun daha çok demokratikleşmesini, özgürleşmesini, hukukun ve adaletin üstün olmasını istiyorduk. Çalışmalarımıza engel olmak istediler, bazı olayları hukuktan ve kamu oyundan gizlemeye kalkıştılar. Denizi, feneriyle yutanlar için bile yayın yasağı getirdiler.'' Tarhan, Türkiye'de Yargıtay'daki bir hakimin yıllık okuması gereken dosya sayısının 3 bin 500 civarında olduğunu vurgulayarak, ''Birçok konuda örnek aldığımız Avrupa'nın bir ülkesindeki hakim, önüne konulan 95'inci dosyayı, ailesine zaman ayıramadığı ve ailesindeki sorumluluklarını yerine getiremediği gerekçesiyle reddediyor ve bakmıyor. Biz bunları söyleyince, siyaset yapmakla suçlanıyoruz'' diye konuştu. Anayasa değişikliğiyle ilgili görüşlerini de dile getiren Tarhan, değişiklik paketinde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üye sayısının 22'ye çıkarıldığını ve bu üyelerin 10'unu Adalet Bakanı'nın atadığını belirterek, şunları kaydetti: ''Kurulda Adalet Bakanı'nın atadığı 10 üye, Adalet Bakanı ve Müsteşarı yer alıyor. Ayrıca çeşitli şekillerde atanmış ya da seçilmiş 10 üye daha var. Bakanın atadığı üyelerin, bakanın görüşü dışına çıkmaları mümkün mü? Ya da bu Kurul'un aldığı karar, hak ve hukuka ne kadar uygun olur? Anayasa Mahkemesi, değişiklik paketindeki bu ve benzer bazı maddeleri iptal etti. Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliğindeki bazı garabetleri iptal etti.''