Tarçın şekeri düşürüyor

Tarçın; yumurtalı ekmeğin üstüne, elmalı turtanın ve yulaf ezmesinin içine çok yakışır. Ve kan şekerinize de iyi gelebilir. Yapılan bir araştırmada, bir aydan biraz daha fazla süre boyunca günde yarım çay kaşığı tarçın alan kişilerin kan şekerleri seviyelerinin daha iyi olduğu görülmüş.



Mikropları öldürür



Tarçın, muhteşem bir antioksidan ve güçlü bir mikrop öldürücü olarak bilinir. Prof. Dr. Mehmet Öz Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, ayrıca tam olarak kanıtlanamasa da bu baharatın içindeki bir özün; vücudun glikozu kullanmasına yardımcı olacak insülin reseptörüne dönüştüğü gibi bir sonuç ortaya çıktı. Bu çok iyi bir gelişme çünkü kan akımınızda fazla glikoz olması organlarınızı zorlar ve diyabeti işaret edebilir. Eğer kan şekerinizi yeni ölçtürdüyseniz, biraz tarçın yiyin ve sonra (tabii hemen sonra değil) kan şekeri seviyenizi nasıl etkilediğini görmek için yeni bir ölçüm daha yaptırın. Daha sonra tarçınla birlikte şekersiz bir şeyler yiyin ve iki saat sonra kan şekerinizi ölçtürün. Bunu üç gün üst üste tekrarlayın. Ardından bir üç gün daha, tarçın kullanmadan aynı şeyleri yiyerek ve aynı şeyleri yaparak ölçüm yaptırın. Biz size, günde yarım çay kaşığı tarçın yemenizi öneririz. Tarçını, şu şekillerde tüketebilirsiniz:



Yarım çay kaşığı...



* Elma ve haşlanmış armut dilimlerinin üstüne serpin.

* Hindistan mutfağının tatlarını elde etmek için yemeklerinize ekleyebilirsiniz.

* Bir tarçın çubuğunu çayınıza, sıcak çikolatanıza veya sıcak soya sütünüze koyun...

* Keklerin ve tam tahıl ekmeğinden yapılmış tostların üzerine bol bol serpin.

* Sabah kahvaltısında yediğiniz yulaf ezmesine ya da meyve suyuna da rahatlıkla ekleyebilirsiniz...

* Masada tuz ve karabiberliğin yanına bir de tarçın kabı koyun ve bunu, tuz gibi yemeklerinize ekleyin...

