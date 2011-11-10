-Tarbes: 56 - Fenerbahçe: 78 ANKARA (A.A) - 09.11.2011 - Basketbolda Kadınlar Avrupa Ligi (B) Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, deplasmanda Fransa'nın Tarbes takımını 78-56 mağlup etti. Karşılaşmaya McCoughtry'nin sayılarıyla etkili başlayan Fenerbahçe, Nevriye-Birsel ikilisinin de skora katkıda bulunmasıyla ilk çeyreği 21-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Drljaca'nın basketleriyle oyunda dengeyi yakalamaya çalışan rakibine hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla karşılık veren sarı-lacivertliler, devreye 34-32 önde giren taraf oldu. 3. çeyreğe her iki takım da karşılıklı sayılar bularak başlarken, ilerleyen dakikalarda Matovic'in pota altından, Taylor'ın ise dış atışlardaki başarılı performansıyla aradaki farkı açmaya başlayan Fenerbahçe, bu periyodu da 61-46 önde geçti. Son çeyrekte oyunun kontrolünü elinde tutan ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, karşılaşmadan 78-56 galip ayrıldı.