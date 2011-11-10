T24 LogoT24 Logo
Spor

Tarbes: 56

10 Kasım 2011 01:06

-Tarbes: 56 - Fenerbahçe: 78 ANKARA (A.A) - 09.11.2011 - Basketbolda Kadınlar Avrupa Ligi (B) Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, deplasmanda Fransa'nın Tarbes takımını 78-56 mağlup etti. Karşılaşmaya McCoughtry'nin sayılarıyla etkili başlayan Fenerbahçe, Nevriye-Birsel ikilisinin de skora katkıda bulunmasıyla ilk çeyreği 21-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Drljaca'nın basketleriyle oyunda dengeyi yakalamaya çalışan rakibine hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla karşılık veren sarı-lacivertliler, devreye 34-32 önde giren taraf oldu. 3. çeyreğe her iki takım da karşılıklı sayılar bularak başlarken, ilerleyen dakikalarda Matovic'in pota altından, Taylor'ın ise dış atışlardaki başarılı performansıyla aradaki farkı açmaya başlayan Fenerbahçe, bu periyodu da 61-46 önde geçti. Son çeyrekte oyunun kontrolünü elinde tutan ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, karşılaşmadan 78-56 galip ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24