Taran 'Acun'la küs değiliz'

T24 - Acun Ilıcalı’nın “Taran, evliliğini halkın gözünün içine soktu" eleştirisi üzerine eski reklamcı Ali Taran "Acun’la uzağız" dedi.





Yapımcı Acun Ilıcan'ın 'O ses Türkiye' programında Ali Taran'ı neden jüri üyesi yapmadığını açıkladı: Evliliğini kanserli eski eşini üzecek bir biçimde yapması beni üzdü. Buna karışacak halim yok ama yaptığım programda yer vermeme hakkım var diyerek yarışma programının kadrosuna dahil etmemişti.

Vatan'ın haberine göre, Ali Taran bu sözlere “Acun’la şuan küs yada dargın değiliz. Sadece uzağız” yanıtını verdi. Eski eşiyle görüşmediğini de sözlerine ekleyen Taran evliliği için “Çok mutluyum. Benim 2 tane yetişkin çocuğum var. Ama bebek de olabilir” diye konuştu.

