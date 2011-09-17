T24 LogoT24 Logo
Magazin

Taran 'Acun'la küs değiliz'

Acun Ilıcalı’nın “Taran, evliliğini halkın gözünün içine soktu" eleştirisi üzerine eski reklamcı Ali Taran "Acun’la uzağız" dedi.

17 Eylül 2011 03:00

T24 - Acun Ilıcalı’nın “Taran, evliliğini halkın gözünün içine soktu" eleştirisi üzerine eski reklamcı Ali Taran "Acun’la uzağız" dedi.


Yapımcı Acun Ilıcan'ın 'O ses Türkiye' programında Ali Taran'ı neden jüri üyesi yapmadığını açıkladı: Evliliğini kanserli eski eşini üzecek bir biçimde  yapması beni üzdü. Buna karışacak halim yok ama yaptığım programda yer vermeme hakkım var diyerek yarışma programının kadrosuna dahil etmemişti.

Vatan'ın haberine göre, Ali Taran bu sözlere “Acun’la şuan küs yada dargın değiliz. Sadece uzağız” yanıtını verdi. Eski eşiyle görüşmediğini de sözlerine ekleyen Taran evliliği için “Çok mutluyum. Benim 2 tane yetişkin çocuğum var. Ama bebek de olabilir” diye konuştu.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24