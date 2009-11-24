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Spor

Taraftarların paraları iade edilecek

Hafta sonunda İngiltere birinci liginde oynanan Tottenham-Wigan maçında 9-1 yenilerek tarihi fark yiyen Wigan futbolcuları maça gelen seyircilerin bilet paralarını ödeme kararı aldı.

24 Kasım 2009 02:00

T24 - Hafta sonunda İngiltere birinci liginde oynanan Tottenham-Wigan maçında 9-1 yenilerek tarihi fark yiyen Wigan futbolcuları maça gelen seyircilerin bilet paralarını ödeme kararı aldı.

Deplasmanda oynanan maça gelen seyircilerinden özür dilemek için futbolcuların böyle bir jest yapmak istediklerini belirten takımın sözcüsü Michael Brunskill futbolcuların seyircilerle olan bağlarını kuvvetlendirmek için her türlü şeyi yapmalarına olumlu yaklaştıklarını belirtti.

Benzer olay daha önce Almanya liginde olmuş 600 Energie Cottbus taraftarına bilet paraları iade edilmişti. 1998 yılında Brezilya liginde Flamengo kulübü bilet bir sonraki hafta oynanacak maçta paralarının iade edileceğini açıklamış ve daha önceki hafta 791 olan seyirci sayısı o hafta 52.000 olmuştu, yönetim paraları ödememişti.

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