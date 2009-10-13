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Politika

Taraftarların iç çamaşırlarına kadar bakılacak!

Bursa Emniyet Müdürlüğü, 21.45’te başlayacak karşılaşma için olası olaylara karşı olağanüstü tedbirler alıyor.

13 Ekim 2009 03:00

Emniyet güçleri, maça girecek kişilerin üzerlerinde yazı veya harf olup olmadığını kontrol etmek için iç çamaşırlarına dahi bakacak. Protesto yazısı hazırlanmasını önlemek için maça keçeli kalem bile sokulamayacak.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, 21.45’te başlayacak karşılaşma için olası olaylara karşı olağanüstü tedbirler alıyor. Karşılaşmada 1800’ü polis 700’ü özel güvenlik olmak üzere toplam 2 bin 500 kişi kuş uçurtmayacak.

Kıyafetler incelenecek

Alınacak önlemler kapsamında, şeref tribünü dahil stadın tüm giriş kapılarına X-Ray cihazları konulacak. Maça gelecek seyircilerin kıyafetlerinin de inceleneceği, iç çamaşırlarına dahi bakılacağı belirtiliyor. Yan yana gelerek yapılacak gösterileri önlemek amacıyla da üzerinde yazı veya harf bulunan fanila giyen seyirciler, atlet veya tişörtlerini çıkarttıktan sonra stada girebilecek.

Azerbaycan bayrağı yasak

Stada sadece Türk ve Ermeni bayraklarının alınmasına izin verilecek. Başka bir sembol, simge ve Azerbaycan bayrağı alınmayacak. Polis cebinde keçeli kalem taşıyanları da stada sokmayacak. Bu uygulama ile seyircilerin tribünde istenmeyen görüşleri içeren pankartların yazılması önlenmiş olacak.

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