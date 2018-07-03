Taraftarları örnek gösterilmişti; Japon futbolcular da soyunma odasını temizleyerek Rusya'dan ayrıldı

Belçika'ya son saniye golüyle yenilerek FIFA 2018 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Japonya'da futbolcular, soyunma odasını temizleyerek Rusya'dan ayrıldı. Futbolcular temizleyip bıraktıkları soyunma odasına "teşekkür" notu da yazdı.
Belçika'ya 90 artı 5'te yedikleri golle 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden Japonyalı futbolcular soyunma kabinlerini temizleyerek örnek davranışta bulundu.
Japon taraftarlar maçlardan sonra tribünde oturdukları alanları temizledikleri için dünya spor otoritelerince takdir görmüştü.