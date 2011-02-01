-TARAFTARLARDAN MAÇ SAATİNE TEPKİ GAZİANTEP (A.A) - 01.02.2011 - Gaziantepspor Taraftarlar Derneği Başkanı İrfan Karakuzulu, Gaziantepspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının geç saatte oynanacak olmasına tepki göstererek, ''Gaziantepspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının saat 21.30'da oynanacak olması futbola ve taraftara ihanettir'' dedi. İrfan Karakuzulu, yaptığı açıklamada, Gaziantep'in hem Süper Lig'de hem de Bank Asya 1. Lig'de Türk futboluna hizmet eden bir kaç il arasında bulunduğunu belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin Gaziantep'in hangi şartlarda bu noktalara geldiğini bilmediğini öne sürdü. Karakuzulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Gaziantepspor'un başarısına destek olunması gerekirken, baltalamaya çalışıldığını savundu. Türkiye Futbol Federasyonu ve futbola yön veren diğer kurumların Gaziantepspor'a destek olmasını isteyen Karakuzulu, şunları kaydetti: ''Federasyon, Gaziantepspor'u desteklemek yerine baltalamayı tercih ediyor. Böyle düşünmemizi sağlayan son etken Galatasaray ile oynayacağımız maçın saatinde yapılan insafsızlık ve haksızlıktır. Hafta içi oynanacak olan bir maçı Gaziantep gibi sanayi şehri olan bir kentte saat 21.30'da oynatmak futbola ve taraftara ihanettir. Binbir çile, cefa ve fedakarlıkla stada gelen bir avuç taraftarımızın da böyle uygulamalarla stattan uzak tutulmaya çalışılmasında hiçbir iyi niyet belirtisi göremiyoruz. Kış günü dondurucu soğukta, gece yarısına maç koyan ve TRT 6'da maçları yayınlayarak kendilerine ikinci sınıf muamelesi yapan tüm kişi ve kurumları Gaziantepspor Taraftarlar Derneği olarak kınıyoruz. Bu uygulamayı yapan herkesi Gaziantep ve Türkiye spor kamuoyunun vicdanına şikayet ediyoruz.''