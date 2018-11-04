Taraftarlara Turkcell'den özel hizmet

Turkcell, Trabzonspor - Bursaspor maçı öncesi kaptanlarla buluştu

TRABZON (DHA) - Turkcell, dijital iş birliğine gittiği Trabzonspor ve Bursaspor\'un maçı öncesi iki takım kaptanına başarılar diledi. Şenol Güneş Kompleksi\'ndeki maç öncesi Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Trabzonspor Kaptanı Onur Recep Kıvrak ve Bursaspor Kaptanı Ertuğrul Ersoy ile bir araya geldi. Türkiye\'nin şampiyonluk yaşamış iki güzide kulübüyle dijital işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren İsmail Bütün, \"61Cell ve Bursa Mobile ile taraftarlara benzersiz bir dijital deneyim sunuyoruz. Taraftarlar bir yandan kendileri kazanırken bir yandan da kulüplerine kazandırıyorlar. Önümüzdeki günlerde kendilerine özel yeni dijital sürprizlerimiz de olacak. Bu vesileyle taraftarları 61Cell ve Bursa Mobile hat alarak gönül verdikleri takımlarını desteklemeye davet ediyorum\" ifadelerini kullandı.

Turkcell, Trabzonspor - Bursaspor maçına özel olarak, kendi illerinin plakasını taşıyan başlangıç numaralı 61Cell ve Bursa Mobile hat sahibi taraftarlara maç gününe özel sürpriz yaparak 1 GB internet de hediye etti.

FOTOĞRAFLI