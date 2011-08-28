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Spor

Taraftarlara ''Sağduyu'' çağrısı İSTANBUL (A.A)

28 Ağustos 2011 01:08

-Taraftarlara ''Sağduyu'' çağrısı İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü, futbolda şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma sürecinde taraftarlarına çağrıda bulunarak, sağduyulu davranmalarını, kulübe zarar verebilecek her tür eylem ve söylemden kaçınılmasını istedi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Yaşanan adli sürecin ilk anından bu yana, renklerimize gönül veren taraftarlarımız, demokratik haklarımızı, hukuki normlar çerçevesinde ve sağduyuyla aramaları yönünde pek çok kez çağrıda bulunmuş, bu yönde çağrımıza kulak veren taraftarlarımıza da pek çok kez teşekkür etmiştik. Kenetlenmek tanımına örnek teşkil eden taraftarlarımızdan beklentimiz, haklarımızı ve görüşlerimizi yine hukuki temeller çerçevesinde, demokrasinin öngördüğü yöntemlerle, kulübümüze zarar verebilecek her tür eylem ve söylemden uzak bir şekilde yapmalarıdır. Bu bağlamda, dünyanın her bir yanındaki Fenerbahçelilerden sağduyulu, örnek davranışlar ve yaklaşımlarda bulunmalarını bir kez daha rica ediyor, bu davranışları nedeniyle kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz.''

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