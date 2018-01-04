Taraftarlar, tek gözü görmeyen futbolcuya yapay göz attı!

İskoçya Championship Ligi'nde Dunfermline Athletic'in konuğu Falkirk'i 2-0 yendiği maçta Falkirk taraftarı ev sahibi takımın formasını giyen Dean Shiels'a çirkin bir saldırıda bulundu. Taraftarlar, 8 yaşında geçirdiği bir kaza nedeniyle sağ gözünü kaybeden Shiels'la dalga geçmek için sahaya takma göz attı.

Falkirk FC, Shiels'tan özür diledi

Olayın ardından Falkirk kulübü, Shiels’tan yazılı bir açıklamayla özür diledi. Kulübün açıklamasında, “Birkaç kişinin yaptığı bu iğrenç hareket nedeniyle Falkirk FC olarak içtenlikle özür dileriz. Bunun derhal sona ermesi lazım. Maçta tespit edebildiğimiz her saldırgana karşı yaptırımda bulunulması için harekete geçeceğiz ve böyle davranışların bir daha gerçekleşmesine engel olacağız” ifadelerine yer verildi.