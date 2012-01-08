-Taraftarlar sahaya girdi ANKARA (A.A) - 08.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de, Ankaragücü ile Beşiktaş karşılaşmasının ardından ev sahibi takım taraftarları sahaya girerek, rakip takım tribünlerine ulaşmaya çalıştı. Maçın bitimiyle birlikte Beşiktaş tribünlerindeki taraftarların meşale yakmasının ardından Ankaragücü'nün ''Gecekondu'' olarak bilinen taraftar grubu kale arkasındaki tribünlerden sahaya girdi. Beşiktaş tribünlerindeki taraftarlara ulaşmaya çalışan ev sahibi ekip taraftarlarını sahaya giren güvenlik güçleri ve özel güvenlik birimleri engelledi. Güvenlik güçleri, Ankaragücü taraftarlarını tekrar bulundukları kale arkası tribünlerine göndererek, olayların büyümesine engel oldu.