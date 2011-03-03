-TARAFTARLAR KAPTAN AYHAN'A TEPKİ GÖSTERDİ İSTANBUL (A.A) - 02.03.2011 - Galatasaray, Gaziantepspor ile 0-0 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenirken, taraftarlar maçta zaman zaman hatalar yapan kaptan Ayhan Akman'a büyük tepki gösterdi. Ayhan'ı ıslıklayan taraftarlar, bu oyuncu teknik direktör Gheorghe Hagi tarafından oyundan alınıp yerini Yekta'ya bırakırken, taraftarların tepkisi de had safhaya ulaştı. Bunun üzerine Hagi, taraftarlara dönerek ''Ne oluyor, neden tepki gösteriyorsunuz?'' der gibi ellerini iki yana açıp söylendi. Antrenör Tugay Kerimoğlu da oyundan çıkışı sırasında Ayhan'ı alkışlarken, tecrübeli futbolcu formasını çıkarıp Galatasaray armasını öperek taraftarlara yanıt verdi. Bazı taraftarlar ise oyundan alınışı sırasında Ayhan'ı alkışladı. -SABRİ SAKATLANDI- Sarı-kırmızılı ekipte Sabri, karşılaşmanın 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu dakikada Popov ile ikili mücadeleye giren Sabri, bir anda yerde kaldı. Oyuncu sedyeyle sahayı terk etti. Sabri'nin yerine 18. dakikada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında yaptığı hatalarla dikkati çeken Serkan Kurtuluş oyuna dahil oldu. Sabri daha sonra koltuk değneğiyle yedek kulübesine gelerek maçı izledi. -HAKEM ÇAKIR DA TEPKİ GÖRDÜ- Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, verdiği kararlarla Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. Çakır'ın kararlarını beğenmeyen taraftarlar, tecrübeli hakemi sık sık protesto etti. -KORNER BAYRAĞINI BAROS DİKTİ- Karşılaşmanın ikinci yarısında bir pozisyonda yerinden çıkan korner bayrağı, yerine oturmayınca yeni bir bayrak getirildi. Zaman kaybını önlemek için Baros, yeni getirilen bayrağı, görevlinin elinden alıp, koşarak götürüp yerine dikti. -DANY'E FORMA YETMEDİ- Maçta girdiği bir pozisyondan sonra burnu kanayan Gaziantepsporlu Dany, iki kez forma değiştirmek zorunda kaldı. Dany'den formasını değiştirmesini isteyen Çakır, bir süre sonra bu oyuncuyu yine saha kenarına gönderdi. Tedavisi yapılan Dany, sırtında başka numara bulunan formanın tersini giyerek oyuna devam etti.