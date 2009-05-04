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Spor

Taraftarlar 'gitsin' diyor

04 Mayıs 2009 16:08

Galatasaray yönetimi alınan kötü sounçların ardından sezona Michael Skippe'nin görevine son verip yerine şimdiden kulüp tarihinde önemli bir yeri olan, 2000 Uefa Kupası ve Super Kupa kazanmış takımda kaptanlık yapmış Bülent Korkmaz'ı takımın başına getirildi.
Korkmaz, Galatasaray'da teknik adamlık kariyerine iyi bir başlagıç yapmıştı. Uefa Kupası 3. tur rövanş maçında Bordeaux, Sabri'nin son dakika golüyle 4-3'lük skorla elenmişti fakat Super Lig'de alınan üst üste alınan kötü sonuçlar, Uefa Kupası'nda Hamburg'a 2-0'dan turun hediye edilmesi ve taraftarın sevgilisi Brezilyalı yıldız Lincoln'le yaşanan polemiklerden ötürü Bülent Korkmaz'ın Galatasaray kariyeri erken bitebilir.

Galatasaraylı taraftarların buluştuğu Webaslan.com internet sitesinin yaptığı ankette "Sizce önümüzdeki sezon Bülent Korkmaz ile yola devam edilmeli mi?" sorusuna katılımcıların %82'lik bölümü 'hayır' cevabı vererek Korkmaz'ın takımdan ayrılmasını istiyor.

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