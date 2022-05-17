Taraftarın milli marş protestosuna Klopp'tan destek

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, İngiltere F.A. Cup finalinde İngiltere Milli Marşı'nı ve Prens William'ı ıslıklayan Liverpool taraftarlarına destek verdi. Klopp, "Bu durumda, esas sorulması gereken konu, protestonun nereden gerçekleştiği" dedi.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk için Manchester City'yi takibini sürdüren ve yarın Southampton'a konuk olacak Liverpool'da Jurgen Klopp, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında taraftara destek verdi.

Cumartesi günü oynanan F.A. Cup finalinde taraftarların İngiltere Marşı'nı ve Prens William'ı protesto etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Klopp, "Bu durumda, esas sorulması gereken konu, protestonun neden gerçekleştiği. Taraftarlarımızı tanıyorum ve bu protestonun bir nedene bağlı olduğunu düşünüyorum.

Sorunun temelini anlayacak kadar burada zaman geçirmedim. Konunun tarihsel bir sürece dayandığını ve sizin daha iyi bir yanıt vereceğinizi düşünüyorum." dedi.

I News gazetesine konuşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü ise konuya ilişkin, "Jurgen Klopp'un buna destek vermesi doğru değil. Bu gerçek bir utanç" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Chelsea ve Liverpool'un karşı karşıya geldiği ve Wembley Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı F.A. Cup finali öncesinde Liverpool taraftarları, İngiltere Milli Marşı'nı ıslıklamıştı.

Penaltı atışları sonrasında Liverpool şampiyonluğu uzanırken, kupa töreninde oyuncuları tebrik eden Prens William da taraftarlar tarafından protesto edilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Spectator dergisinde editörlük yaptığı dönemde Hillsborough faciasıyla ilgili bir yazıyı yayınlaması sebebiyle özür dilemişti. Yayımlanan yazıda, facianın maç sırasında sarhoş olan Liverpool taraftarları nedeniyle yaşandığı ifade edilmişti.