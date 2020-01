Taraftarın 'Come To Beşiktaş' çılgınlığına başkan Fikret Orman'dan destek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlıların Çin'de gerçekleştireceği kamp için Uzak Doğu ülkesine erken bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan Orman, Beşiktaş taraftarı tarafından dünya gündemine oturan akım olan 'Come To Beşiktaş' yazılı bir tişört ile poz verdi.

Beşiktaş taraftarları, dünyada ses getirmeye devam ediyor. Sosyal medya üzerinden 'Come To Beşiktaş' yazarak Pepe'nin transferinde etkili olan siyah-beyazlı taraftarlar, kulübün ilgilendiğini belirttiği her oyuncuda aynı yöntemi uyguluyor. Son hedefi Chelsea forması giyen İspanyol golcü Diego Costa olan çılgın taraftarlar, Çin'de bulunan başkan Fikret Orman'ın da desteğini almış gibi görünüyor.

Pepe itiraf etmişti

Real Madrid'den ayrılan, Paris-Saint Germain'in ilgisine rağmen siyah-beyazlıları tercih eden Portekizli yıldız stoper Pepe, transferinde taraftarın etkili olduğunu söylemişti. 34 yaşındaki savunmacı, "Başkan ve taraftar transferimde çok etkili oldu. Taraftarların sosyal medyadan bana ve aileme gösterdikleri ilgi, beni buraya getiren en önemli faktörlerden biri" açıklamasında bulunmuştu.