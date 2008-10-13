Taraftarımız sabırsız



Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos Brezilya'nın Globoesporte Gazetesi'ne konuştu. 35 yaşındaki yıldız Fenerbahçe'nin bu sezonki kötü gidişatı, Argones, Zico, Brezilya milli takımı ve kendi hedefleri ile ilgili açıklamalar yaptı.







Başarılı sol kanat oyuncusu takımın kötü gidişatı için "Bunlar futbolda yeni şeyler değil. Hocamız değişti. Takıma yeni oyuncular katıldı. Kendinizi buna adapte etmeniz lazım. Herşey daha zorlaşıyor. Geçen sezon ben hazır bir takıma geldim. Durum geçen seneye göre tamaman farklı. Zorluklarımız var. Yeni bir teknik adam, yeni stilde oyuncular. Bu yüzden iyi başlangıç olmadı. Ama sonuç olarak başımızda Avrupa Şampiyonu bir hoca var. Ve taraftarın çok fazla sabrı yok. Çünkü böyle bir duruma daha önce alışık değiller" dedi.



Carlos, Zico ile ilgili bir soruya ise "Zico burada başarılı oldu. 2 sene içinde herşeyi yaptı. Taraftar onu çok sevdi. Özbekistan tercihi Hem Zico hem de Rivaldo için iyi oldu. Rivaldo gibi belli bir yaşa geldiğiniz zaman daha rahat bir şekilde futbol oynamak isteyebilirsiniz. Zico'da büyük kulüplerden teklif aldı. Ama kararını futbolun yeni geliştiği ve finansal koşulları iyi olan bir yerden yana kullandı" diye cevap verdi.





Yıldız futbolcu, Özbekistan'da Zico ve Rivaldo ile oynamak istermisin sorusu içinse "Ben şimdilik oralarda oynamayı düşünmüyorum. Fenerbahçe'de mutluyum. Burada bir yıl daha kontratım var. Arap ülkelerinden teklifler aldım. Ama kendimi yüksek seviyede oynayacak kadar iyi hissediyorum" diye cevap verdi.







Carlos'a milli takım ile ilgili sorular da soruldu. "Türkiye'de benim hala Brezilya Milli takımında oynayabileceğimi söylüyorlar. Tecrübeliyim. Mlili takıma tekrar seçilmek isterim. Daha önce yaptığım gibi milli takımda başarılı olmak isterim. Eğer iyi bir Carlos'a ihtiyaç varsa ve beni aramak isterlerse bu mümkün olabilir"





Carlos futbolu ne zaman bırakacağı ile ilgili bir soruya ise "Bende futbolu bırakacağım tabii ki. 38 yaşına kadar oynamayı düşünüyorum. Maximum seviyede oynabileceğim 3 yılım daha var. Daha sonra dinleneceğim. Bugün futbol çok hızlı. 13 yaşından bu yana seyahatlerdeyim. İleride antrenör olmak istiyorum. Zico ile bu konuda görüştüm. İleride kendisi ile çalışabilirim. Sonuç olarak Luxembourg, Felipão, Parrreira gibi çalıştığım birçok teknik adamdan çok şey öğrendim" diyerek cevap verdi.



