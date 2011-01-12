-TARAFTARI GALATASARAY'I YALNIZ BIRAKMADI İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (A) Grubu'ndaki 3. maçında Beypazarı Şekerspor'u ağırlayan Galatasaray'ı, taraftarı yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı takımın tarihi başarılara imza attığı Ali Sami Yen Stadı'ndaki son maçı olma özelliği taşıyan ve bir dizi veda etkinliğinin düzenlendiği karşılaşmada, tribünler tamamen doldu. -KAZIM'A TRİBÜN DESTEĞİ- Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Galatasaray ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayan Kazım Kazım, Ali Sami Yen Stadı'nda sıcak karşılandı. Beypazarı Şekerspor maçı kadrosunda yedekler arasında yer alan milli futbolcu, takımın ısınmak için sahaya çıktığı bölümde tribüne çağrıldı. Yeni açık tribünü önünde taraftarlara ''Üçlü'' çektiren Kazım, el hareketleriyle kendisine yapılan tezahüratlara karşılık verdi. Öte yandan, sahaya çıkarken uğur yapan Kazım, önce tek ayağı üzerinde iki kez sekerken, sonra elini çimlere sürdükten sonra yüzüne götürdü. -''CİM-BOM''DA 6 EKSİK- Galatasaray takımı, Beypazarı Şekerspor karşılaşmasına 6 eksikle çıktı. Sakatlıkları bulunan Milan Baros, Mehmet Batdal, Çağlar Birinci, kırmızı kart cezalısı Lorik Cana ve Avustralya Milli Takımı ile Asya Kupası maçlarında yer alan Lucas Neill ile Harry Kewell, Beypazarı Şekerspor maçında yer alamadılar. -18 KİŞİLİK KADRODA 3 YABANCI- Sarı-kırmızılı ekibin 18 kişilik kadrosunda yalnızca 3 yabancı oyuncusu yer aldı. Beypazarı Şekerspor'a karşı sahaya çıkan ilk 11'de Insua ve Pino bulunurken, yedekler arasında da yeni transfer Culio sahaya çıktı. Galatasaray'ın yabancı oyuncularından kadro dışı bırakılan Misimovic, Avustralya Milli Takımı'nda yer alan Neill ile Kewell ve kırmızı kart cezalısı olan Cana, 18 kişilik kadroda bulunmuyor. -BEYPAZARI ŞEKERSPOR'U TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI- Beypazarı Şekerspor taraftarları, Galatasaray deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadılar. Beypazarı'ndan 8 otobüsle İstanbul'a gelen taraftarlar, Ali Sami Yen Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümde takımlarını desteklediler. Diğer yandan, Beypazarı Şekerspor takımının maç kadrosunda bulunmayan oyuncularının yer aldığı bölümde, bir futbolcunun elindeki mini kamerayla çekim yapması dikkati çekti.