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Spor

Taraftardan Yıldırım ile hatıralar kitabı İSTANBUL (A.A)

28 Ekim 2011 17:01

-Taraftardan Yıldırım ile hatıralar kitabı İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - Fenerbahçeli taraftarlar, şike iddialarına yönelik soruşturmada tutuklu bulunan Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'a ithafen, kendisiyle yaşanılan anıların konu edildiği bir kitap hazırladı.  Fenerbahçe'de yaptıkları organizasyonlarla dikkati çeken ''www.12numara.org''un öncülüğünde hazırlanan kitaba, bu internet sitesine üye olan bütün taraftarlar katkı verdi. Büyük bölümü taraftarların Yıldırım ile yaşadığı anıları içeren, medyadaki bazı yazarların yazılarının da yer aldığı kitabın 130 sayfalık bir çalışma olduğu ifade edildi. Yaşadığı sıkıntılı günlerde Yıldırım'a büyük destek veren Fenerbahçeli taraftarların yaptığı bu özel çalışmayı, Metris Cezaevi'nde bulunan başkan Aziz Yıldırım'a da ulaştıracakları kaydedildi. Kitabın e-kitap haline getirilerek internet sitesinden de taraftara sunulacağı belirtildi. 

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