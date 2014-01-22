Taraftardan 'Ne cemaat ne AKP, tam bağımsız Fenerbahçe' sloganı

Aziz Yıldırım'ı karşılamadan önce Kadıköy'de toplanan taraftarlar 'Ne cemaat ne AKP, tam bağımsız Fenerbahçe' sloganı attı.

Kadıköy Salı pazarında toplanan taraftar grupları arasında FBD1986, GrupCadde, Grup_Lacivert, 1907unifeb, SabahlayanTayfa, Totemm1907, SolAcik1907, FBcepheye yer aldı. Tarftarlar 19.00'dan sonra otobüslere Sabiha Gökçen Havaalanı'na hareket etti.

Salı Pazarı'nda toplanan taraftarlar hep bir ağızdan "100 yıllık FENERBAHÇE bir günde batmaz! Sanmayın HESAP sorulmaz! Ne cemaat Ne AKP! tam bağımsız FENERBAHÇE" şeklindeki marşı da söyledi.