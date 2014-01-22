T24 LogoT24 Logo
Gündem

Taraftardan 'Ne cemaat ne AKP, tam bağımsız Fenerbahçe' sloganı

Aziz Yıldırım'ı karşılamak için Sabiha Gökçen'e gidecek olan taraftar grupları, otobüslerle hareket etmeden önce Kadıköy Eski Salı Pazarı'nda toplandı

22 Ocak 2014 00:59

Aziz Yıldırım'ı karşılamadan önce Kadıköy'de toplanan taraftarlar 'Ne cemaat ne AKP, tam bağımsız Fenerbahçe' sloganı attı.
Kadıköy Salı pazarında toplanan taraftar grupları arasında FBD1986, GrupCadde, Grup_Lacivert, 1907unifeb, SabahlayanTayfa, Totemm1907, SolAcik1907, FBcepheye yer aldı. Tarftarlar 19.00'dan sonra otobüslere Sabiha Gökçen Havaalanı'na hareket etti.
Salı Pazarı'nda toplanan taraftarlar hep bir ağızdan "100 yıllık FENERBAHÇE bir günde batmaz! Sanmayın HESAP sorulmaz! Ne cemaat Ne AKP! tam bağımsız FENERBAHÇE" şeklindeki marşı da söyledi.

ETİKETLER

aziz yıldırımşikedavacezayargıtaytürkiyeuçaksabiha gökçen

İlgili Haberler

'Hakkımızda ferman vermişler biz de kalkıp geldik'

Fenerbahçeli futbolcular ve yönetim kurulu üyeleri, 2 yıl 2 ay daha cezaevinde kalması kesinleşen Yıldırım'ı karşılamak için tam kadro Sabih Gökçen Havalimanı'na geldi

F.Bahçe Basın Sözcüsü Uslu: Yeniden yargılanma yolu inşallah açılacak

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu: Aziz Yıldırım af falan istemiyor, 'Gerekirse yatarım' diyor

Ezeli rakipten Aziz Yıldırım'a destek

Kendilerine 'Maltepeli Beşiktaşlılar' adını veren taraftarlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Aziz Yıldırım'ı destek pankartıyla karşıladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24