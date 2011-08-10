-TARAFTARDAN BAŞBAKANA MEKTUP İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - Fenerbahçeli taraftarlar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere "Adalet İstiyoruz" başlığıyla elektronik posta ve mektup kampanyası başlattı. Fenerbahçe'nin taraftar internet sitelerinden "12numara.org"dan yapılan duyuruda, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında başta sarı-lacivertliler olmak üzere toplum vicdanını ve adalet duygusunu zedeleyici birçok gelişme yaşandığı ileri sürülerek, "Medyanın ilk günden itibaren soruşturmanın gizlilik karinesini çiğneyerek Anayasal suç işlemesi bunların başında gelmektedir. Bu nedenle de bu konularda dikkat çekmek üzere 'Adalet İstiyoruz' temalı bu mail ve mektup kampanyamıza tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz" denildi. Taraftarlardan sitede yayımlanan "Adalet İstiyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkatine" şeklinde başlayan metni kopyalayarak, elektronik posta ya da mektup yoluyla göndermeleri istendi. Metinde, kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a eşlik eden emniyet güçlerinin, Yıldırım'a kameralar önündeki abartılı kötü muamelesi, hastane ve emniyet görüntülerinin sızdırılmasının, Fenerbahçelileri derinden yaraladığı ve zihinlerinde unutulmayacak hasarlar bıraktığı belirtilerek, özetle "İsnat edilen suçların ağır cezalık olmaması, delil karartma gibi bir durumun artık geçerliliğini yitirmesi ve kendisinin yaşadığı önemli sağlık sorunları nedeniyle milyonlarca Fenerbahçeli adına Başkanımız Aziz Yıldırım'ın tutuksuz olarak yargılanmasını rica ediyoruz" denildi. -AÇIKGÖZ'DEN ÖNERİ- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi Kemal Açıkgöz, Fenerbahçe'nin uzun süre başkansız kalmasının kulübe zarar vereceğini belirterek, olağanüstü kongre yapılmasını önerdi. Açıkgöz, yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyasından Mustafa Koç, Ferit Şahenk, Hamdi Akın ve başka başkan adaylarının çıkacağını iddia ederek, "Yapılacak olağanüstü kongrede tüzük tadilatı yapılarak, başkanın 2 dönem ve azami 6 yıl başkanlık kararı alınarak, Fenerbahçe'ye taze kan verilmeli ve herkese hizmet yolu açılmalıdır" ifadelerini kullandı.