-TARAFTARA SİNİRLENEN EMRE ÇALIŞMAYI TERKETTİ GENK (A.A) - 13.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarını Belçika'da sürdüren Fenerbahçe'nin akşam antrenmanında bir taraftarın kendisine yönelik sözlerine sinirlenen Emre, çalışmayı yarıda bıraktı. Fenerbahçeli futbolcular, akşam antrenmanına ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Yapılan çift kale maçta Emre, karşılaşmayı yarıda bıraktı. Milli futbolcunun, maç sırasında bir taraftarın ''Seni sevmem, babanı da sevmezdim'' sözleri üzerine çalışmayı yarıda bıraktığı belirtildi. Sarı-lacivertliler, yarın sabah idmanından sonra ETL-Dom Kupası turnuvasına katılmak üzere Köln'e gidecek. Fenerbahçe, dörtlü turnuvada yarın akşam AZ Alkmaar ile yurt dışındaki ilk hazırlık karşılaşmasını yapacak.