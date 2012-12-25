Taraftara deplasman yasağı kalkıyor mu?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, deplasman yasağının kalkmasını istiyor. Demirören, "Hem federasyon hem Kulüpler Birliği olarak önümüzdeki sezondan itibaren deplasman yasağının kalkması taraftarıyız'' dedi.



Dört büyükler arasındaki deplasman yasağı gelecek sezon kalkabilir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, ''Hem federasyon, hem Kulüpler Birliği olarak önümüzdeki sezondan itibaren deplasman yasağının kalkması taraftarıyız'' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen ''Gençlik ve Spor Kulüpleri Kanunu Çalıştayı''na katılan Demirören, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, çalıştayı düzenledikleri için Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'a teşekkür etti.

Kamuoyunda söylenildiği gibi hazırlanmış bir yasanın üzerinde tartışma yapılmadığını belirten Demirören, ''Burada kanunun hazırlanması tartışıldı. Futbol kanununun ayrı olarak yapılaması lazım. Burada da herkes hem fikir. Biz federasyon olarak, Kulüpler Birliği olarak, Genel Müdürlük olarak bütün kulüplerin problemlerini dinleyerek, futbolun sorunlarını bilen kişiler olarak, ayrı bir kanun tasarısı hazırlayıp Bakanlığımıza sunacağız'' diye konuştu.

Demirören, bir gazetecinin ''Bakan Suat Kılıç çalıştaydaki konuşmasında deplasman yasağından duyduğu rahatsızlığı belirtti. Bu konuda siz neler söyleyeceksiniz'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Deplasman yasağı 1 senedir futbolda uygulanıyor ama bildiğim kadarıyla 4 senedir basketbolda uygulanıyor. Bugünün bir problemi değil. Basketbolun yanı sıra yine bildiğim kadarıyla voleybol maçlarında da uygulanıyor. Genel bir problem. Bu kulüplerin kendi arasında aldıkları bir karar. Biz hem federasyon hem Kulüpler Birliği olarak önümüzdeki sezondan itibaren deplasman yasağının kalkması taraftarıyız. Bu sadece futbolda değil, basketbolda, voleybolda 4-5 senedir uygulanan bir olay. Sadece futbolla getirmeyelim her şeyi lütfen.''