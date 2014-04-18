Taraftar ve kulüpler Passolig'e karşı

Sporda şiddet ve düzensizliği önlemek amacıyla hayata geçirilmesi planlanan e-bilet sistemi, kulüpleri zora soktu. Uygulamaya taraftarlar fişlenme endişesiyle sıcak bakmıyor. Kartı olmayan engelli sporsever, loca sahibinin misafirleri ve protokol tribününde oturmak isteyenler de stada giremiyor. Futbol Federasyonu ise konuyla ilgili bugün basın toplantısı yapacak.

Türk futbolu, 14 Nisan 2014’ten itibaren yeni bir döneme girdi. Sporda şiddet ve düzensizliği önlemek amacıyla kabul edilen 6222 sayılı yasa ile elektronik bilet uygulaması başladı. Artık Süper Lig ve PTT 1.Lig karşılaşmalarını takip etmek isteyen sporseverler “Passolig” adı verilen kartı temin etmek zorunda. Uygulama Elazığspor-Gaziantep maçıyla hayata geçse de sistem, pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilk ciddi sınavını verecek. Ancak taraftarlar, e-bilet uygulamasına sıcak bakmıyor.

Zaman'da yer alan Bülent Karadaş ve Habib Güler'in haberine göre Passolig kartı almak ve biletlerini buna tanıtmakla yükümlü taraftarlar ‘fişlenme’ endişesi taşıyor. Bunun yanında aynı aileden olsalar dahi her birey için yıllık 25 lira aidat ödemek istemeyenler uygulamaya itiraz ediyor. passo.com.tr bilet sitesinden yapılan başvurular sırasında güçlükler yaşanması, biletlerin satışını zorlaştırıyor. Kartı çıkarmak için fotoğraf ve kişiye özel bilgiler (anne kızlık soyadı gibi) istenmesi taraftar gruplarının maçları boykot etmesine neden oluyor. Ayrıca 4 büyük takımın logolu ürününe 25 TL vizeleme bedeli alınması eleştiriliyor. Rakip takımın maçına gitmek ise kontenjana bağlı. Yabancılar ise pasaport ile kayıt yaptırmak mecburiyetinde. Özel localara misafir olarak gelenlerin de bu kartı çıkarması zorunlu. Hatta engelli tribününden maçları takip edecek futbolseverlerin bile yeni dönemde stadyuma girebilmeleri için Passolig kartı sahibi olmaları şart.

Sezon bitimi beklenebilirdi

Bir yıldır ertelenen ve kulüplerin isteği doğrultusunda 14 Nisan’a sarkan sistemin, pilot uygulamasının yapılmaması da tartışılıyor. Sezonun bitimine 5 hafta kala e-bilet kuralının keskin bir şekilde hayata geçirilmesi, tartışmaları büyüttü. Beşiktaş Çarşı Grubu, derbi maça gitmeme kararı alırken Galatasaray Ultraaslan ise e-bilet’e sonuna kadar karşı olduklarını açıkladı. Bursaspor Kulübü de, onaylamadıkları bir gelir paylaşım modeliyle hayata geçirilen Passolig’i kabul etmediklerini duyurdu. Kayseri Erciyesspor da bugün oynayacakları Trabzonspor karşılaşması için e-bilet nedeniyle satış yapamıyor. Samsun ve Eskişehir’de sisteme karşı soğukluk yaşanıyor.

Gişelerde bir kartın çıkarılması 10 dakikayı buluyor. Maçtan bir gün önce başvuru yapanlar ancak bir defaya mahsus passokart ile müsabakaya girebilecek. Satın alınan biletlerle ilgili her türlü detay, cep telefonlarına ve e-posta adreslerine mesaj olarak ulaştırılacak. TFF ise kafa karışlıklığını gidermek için bugün basın toplantısı düzenleyecek.

Vatandaş fişlenecek

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, ‘Passolig kartı’ uygulamasıyla hem vatandaşların fişleneceğini hem de hükümete yakın bir grubun sahibi olduğu Aktifbank’a yüzlerce milyon dolarlık kaynak akmış olacağını savundu. Aksünger, yaptığı açıklamada Passolig kartı alan insanların en mahrem bilgilerinin alınacağını öne sürerek “Senelik kart parası adı atında bir nevi soygun yapılacak. İtalya’da benzer bir uygulamaya gidilince taraftar sayısında yüzde 40 düşüş yaşandı.” dedi. Taraftar Hakları Derneği Başkanı Kemal Ulusoy da uygulamanın Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu iddia etti. Ulusoy, taraftarlardan bu uygulamayı boykot etmelerini istediklerini söyledi.

Protokol de e-biletli olacak

Daha önce Gençlik Hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından ‘protokol tribünü’ adı altında verilen davetiyeler artık tarihe karışıyor. Zira e-bilet sistemi ile protokol tribününe kayıt yaptırmayanlar da stada giremeyecek. Böylece Türkiye genelinde tüm stadyumlarda bakanlar, milletvekilleri, valiler, belediye başkanları, emniyet müdürleri, kulüp başkanları ve yöneticiler Passolig kartı alarak müsabakaları ücretsiz izleyecek. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın statlarında kulüp üyelerine, işadamlarına sattıkları localara da giriş Passolig ile olacak. Böylece, localara girenler de kontrol altına alınmış olacak.