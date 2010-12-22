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Spor

TARAFTAR ''SARI MELEKLER''E İLGİSİZ İSTANBUL (A.A)

22 Aralık 2010 15:36

-TARAFTAR ''SARI MELEKLER''E İLGİSİZ İSTANBUL (A.A) - 22.12.2010 - Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen dünya şampiyonasında şampiyon olan Fenerbahçe Acıbadem bayan takımı İstanbul'a geldi. Şampiyonada dün finalde Brezilya'nın Sollys Osasco takımını 3-0 yenerek mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli takımı, Atatürk Havalimanı'nda yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve Murat Özaydınlı ile az sayıda taraftar karşıladı. ''Türkiye'nin gururu dünyanın şampiyonu Fenerbahçe Acıbadem'in sarı melekleri'' pankartıyla karşılanan oyunculara ve teknik ekibe yöneticiler çiçek verdi. Az sayıdaki taraftar da tezahüratlarıyla oyuncularına sevgi gösterisinde bulundu. Bu arada sarı-lacivertli takımın sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu Başkanı Mehmet Aydınlar'ın spor danışmanı Hakan Artış ile grup çalışanları da karşılamada yer aldı. Oyuncular ve teknik ekip, havalimanı içerisinde kazandıkları kupa ve 200 bin dolarlık hediye çekiyle görüntü verdikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında otobüse geçti. Dışarda da Fenerbahçe Bandosu çaldığı marşlarla sarı-lacivertlilerin coşkusuna ortak oldu. Fenerbahçe Acıbadem voleybol takımı, havalimanından basın toplantısı için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na geçti.

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