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Spor

Taraftar salonu bastı, Fenerbahçe-Galatasaray maçı iptal edildi

Polisler gelene dek salondaki fanatikler eylemlerini sürdürünce hakemler karşılaşmanın oynanmaması kararını aldı

11 Ocak 2015 23:21

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a muhalif olmalarıyla bilinen Genç Fenerbahçeliler Grubu üyesi 50-60 kişilik taraftar grubu, İstanbul Genç Erkekler Basketbol Ligi'ndeki Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi olay çıkardı. Salonda yeterli güvenlik olmadığı için önlenemedi ve bunun sonucunda maç iptal edildi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; İstanbul Genç Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün saat 16.00'da oynanması gereken Fenerbahçe - Galatasaray maçı, olaylar nedeniyle başlayamadan tatil edildi.

Kadıköy'deki Caferağa Spor Salonu'ndaki karşılaşma öncesi, Aziz Yıldırım karşıtlıklarıyla bilinen Genç Fenerbahçeliler Grubu üyesi 50-60 kişilik bir grup, salona geldi. Ellerinde çok sayıda torpil, meşale gibi patlayıcı ve madeni madde lerbulunan taraftarlar, o sırada ısınma antrenmanı yapan Galatasaraylı basketbolcuların üstüne patlayıcı madde yağdırdı.

Bunun üzerine iki takımın oyuncuları ve hakemler korkuyla soyunma odasına kaçtı. Salon yetkilileri hemen karakolu arayarak durumu bildirdi ve polis gönderilmesini istedi.

Ancak polisler gelene dek salondaki fanatikler eylemlerini sürdürünce hakemler karşılaşmanın oynanmaması kararını aldı.

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