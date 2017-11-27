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Spor

Taraftar korkusu derbiden etti

Taraftar daha fazla tepki göstermesin diye sakatlığına rağmen oyundan çıkmayan Latovlevici 2 hafta sahalardan uzak kalacak

27 Kasım 2017 16:33

Galatasaray Alanyaspor maçında ilk yarıda sağ dizi esneyen ve “Taraftardan korktu, ikinci yarıya çıkmadı” yorumlarından çekindiği için hocasından sakatlığını gizleyen Iasmin Latovlevici, ağrıları dayanılmaz hale gelince 71’de kenara geldi.

Alanyaspor maçında tribünlerin ayağına her top geldiğinde protesto ettiği Rumen so bek, 71. dakikada sakatlanarak yerini Linnes’e bırakmıştı.

Sağ dizinde esneme meydana gelen ve 15 gün sahalardan uzak kalması beklenen Latovlevici, derbiyi kaçırırken, sakatlığının perde arkasında ise ‘taraftar korkusu’ yattığı ortaya çıktı. İlk yarı taraftarın ıslıkladığı Rumen oyuncu, aldığı darbe sonrası sakatlığını hocası Tudor ve teknik heyetten gizledi. Devre arasında susan Latovlevici, “Taraftardan korktu, ikinci yarıya çıkmadı” yorumları yapılmasın diye sakatlığını açıklamadı. 70 dakikaya kadar sakat sakat oynayan oyuncu, daha fazla dayanamadı ve “Değiştirin” dedi.(Skor)

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