-Taraftar Hiddink'i istifaya çağırdı VİYANA (A.A) - 07.09.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu'nda deplasmanda Avusturya ile golsüz berabere kalan Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink, maç sonrası bir grup taraftarca protesto edildi. Hiddink'in basın toplantısından çıkışını bekleyen yaklaşık 100 Türk taraftar, başta Hollandalı teknik adam olmak üzere yardımcı antrenör Oğuz Çetin ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini istifaya çağırdı. Taraftarlar, stat çıkışında ay-yıldızlı futbolculara da tepki gösterirken, Kazakistan maçı sonrası yaptığı açıklamalardan dolayı Arda Turan da protestolardan nasibini aldı. Ay-yıldızlı kafile, daha sonra polis ekipleri eşliğinde otobüsle stattan ayrıldı.