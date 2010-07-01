Taraftar değil terör örgütü üyesi!

T24 -

Takibe yakalanmak için

'Diyarbakır'a ayrımcılık' propagandası

Talep edilen cezalar

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Diyarbakırspor arasında İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta çıkan olaylara karıştığı öne sürülen 3'ü tutuklu 10 kişi hakkında 5 ile 339 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hikmet Usta tarafından hazırlanan 61 sayfalık iddianamede 15 müşteki yer aldı.Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan Demokratik Toplum Partisi ile ilgili bilgilere de yer verilen iddianamede, PKK/Kongra-Gel terör örgütünün gençlik yapılanması olan Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldığı ifade edidi.İddianamede, çalışmalar sonucunda, İstanbul'da meydana gelen molotofkokteylli korsan gösteri eylemlerine katılan ve 14 Mart 2010'da Atatürk Olimpiyat Stadında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Diyarbakırspor arasında yapılan futbol maçında olay çıkaran 10 kişinin yakalandığı kaydedildi.İddianamede, Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu olan Bayram Arslanoğlu'nun telefonla yaptığı görüşmelerde teknik takibe yakalanmamak amacıyla yapılacak korsan gösteri ve araç yakma eylemlerine ''düğün'', eylemde kullanılacak malzemeler için de ''düğün elbisesi'' ve ''emanet'' kodlarını kullandığı kaydedilerek, Arslanoğlu'nun eylem öncesinde molotofkokteylleri hazırladığı ve bu anları kameraya çekip arkadaşlarıyla internet ortamında paylaştığı bildirildi.Örgüt adına 11 eyleme katıldığı öne sürülen Arslanoğlu'nun, savcılık ifadesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Diyarbakırspor arasındaki maça gitmediğini söylediği belirtilen iddianamede, şüphelilerden Orhan Yavuz, Ferit Yavuz ve Ali İhsan Basmacı'nın PKK/Kongra-Gel terör örgütünün gençlik yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri, söz konusu maçın 87. dakikasında sahaya taş atarak ve sahaya girerek maçın tatil edilmesine neden oldukları ifade edildi.İddianamede, bu şüphelilerin, Diyarbakırspor'un Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla Süper Lig'den düşürülmesini, böylece halk nezdinde Diyarbakır'a ve bölge halkına devlet tarafından ayrımcılık yapıldığına ilişkin örgüt propagandası yapılmasını sağlamayı amaçladıkları kaydedildi.Şüpheli Ferit Yavuz'un maçın tatil edilmesiyle ilgili olarak ''Bizim için iyi oldu, güzel oldu, sevindim'' ifadelerini kullandığı belirtilen iddianamede, ''Şüphelilerin maça taraftar olarak değil olay çıkarmak ve örgüt amacı doğrultusunda hareket etmek için katıldıkları anlaşılmaktadır. Çünkü taraftarların desteklediği takımın ligden düşmesini istemesi hayatın olağan akışına uygun değildir'' ifadeleri kullanıldı.İddianamede, tutuksuz şüphelilerden Gönül Yavuz'un 2, Turan Yavuz ve Mehmet Alkan'ın 4, Şeyhmus Kara'nın 5 ve tutuklu şüpheli Gamze Erol'un da 3 eyleme örgüt adına katıldığı önü sürüldü.İddianamede, şüphelilerden Bayram Arslanoğlu'nun, ''terör örgütü üyesi olma'', ''patlayıcı madde bulundurma'', ''mala zarar verme'' ve ''terör örgütü propagandası yapma'' suçlarından 91 ile 339 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması istendi.Turan Yavuz'un ''terör örgütü üyesi olma'', ''patlayıcı madde bulundurma'', ''mala zarar verme'', ''kasten yaralama'' ve ''terör örgütü propagandası yapma'' suçlarından 33 ile 123 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması,Gönül Yavuz'un aynı suçlardan 17 ile 54,Mehmet Alkan'ın 26 ile 123,Şeyhmus Kara'nın 34 ile 118 ve Gamze Erol'un da 19 ile 56 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.İddianamede, şüpheliler Orhan Yavuz, Ferit Yavuz, Ali İhsan Basmacı ve İzzet Basmacı'nın ise ''terör örgütü üyesi olma'' suçundan 5 ile 10 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması istendi.