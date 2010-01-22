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Spor

Taraftar da yönetici

Adalet, İçişleri, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Futbol Federasyonu tarafından şiddet yasasıyla ilgili dün yapılan toplantıda...

22 Ocak 2010 02:00

T24 - Adalet, İçişleri, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Futbol Federasyonu tarafından şiddet yasasıyla ilgili dün yapılan toplantıda, taraftar temsilciliğinin yerine kulübün yetki vereceği bir yöneticinin atanması öngörüldü.


Milliyet gazetesinden Ayşe Yeşin'in haberine göre, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair 5149 sayılı yasada yapılan değişiklik ile “taraftar temsilciliğinin” kaldırılması ve bunun yerine kulüplerin görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesinin atanması öngörüldü. Bu üyenin taraftarla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi emniyet yetkilileri ile paylaşması, paylaşmadığı saptanırsa cezalandırılması hükmü getirildi.


Adalet, İçişleri, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Futbol Federasyonu yetkilileri tarafından yasa tasarısı üzerinde yapılan çalışma dün son aşamasına geldi ve TBMM’ye sevk edilmesi kararlaştırıldı.


Dünkü toplantıda “spor mahkemeleri” konusundaki görüş ayrılığı giderilemezken, konunun meclis alt komisyonundaki görüşmeler sırasında yeniden irdeleneceği bildirildi.


Geçen haftaki toplantıda spor alanlarında şiddet yaratan şahısların Cumhuriyet Savcıları aracılığı ile ceza almalarının sağlanması benimsenmişken, dün Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi Avukat Yunus Egemenoğlu spor mahkemeleri konusundaki ısrarını sürdürdü. Bu gelişmeden sonra spor mahkemeleri ile ilgili kararın Adalet Bakanlığı ile yapılacak son görüşmeye bırakılması benimsendi.


8 yılda uzlaşıldı


Şike ve bahis olaylarına karışanların 5 ila 8 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması karara bağlanırken, şüphe duyulan şahısların telefonlarının dinlemeye alıması maddesi de tasarıya kondu.


Yürürlükteki yasada yer alan doping yapan sporcuya hapis cezası kaldırılırken, suçun işlenmesine karışan antrenör ve yöneticilerin 1 ila 3 yıl hapis cezası alması maddesi onaylandı.


Bekleme odaları


Komisyon tüm statlara emniyet güçlerine ait bir bekleme odası yapılmasına, müsabaka sırasında olay çıkartan seyircinin bu odada tutulmasına karar verdi.


Görüş birliğine varılan yasa tasarısı Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak tarafından ay sonuna kadar TBMM başkanlığına sunulacak. Adalet Komisyonu’nda ele alınacak yasa değişikliğinin en geç şubat ayı sonu itibariyle yasalaşması bekleniyor.

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