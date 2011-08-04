-TARAFTAR "FIRTINA"YI YALNIZ BIRAKTI İSTANBUL (A.A) - 03.08.2011 - Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Portekiz'in Benfica takımıyla oynadığı maça, bordo-mavili taraftarlar fazla ilgi göstermedi. 80 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı'nın tribününde büyük boşluklar görüldü. Taraftarların ramazan ayı ve yaz mevsimi nedeniyle maça ilgi göstermediği ileri sürüldü. Çok sayıda taraftar, iftarın ardından stada ulaşmaya çalışırken, karşılaşmayı 40 bine yakın taraftarın izlediği bildirildi. Taraftarlar tribüne, Portekizce ''Em Todo Seremos Trabzon (Bize her yer Trabzon)'' yazısını astılar. -FENERBAHÇE'YE GÖNDERME- Trabzonsporlu taraftarlar, şike soruşturması nedeniyle Fenerbahçe'ye gönderme yaptılar. Taraftarlar, ''Kümede kal Fenerbahçe'' diye tempo tuttular. Fenerbahçe aleyhine tezahüratların sürmesi üzerine stat hoparlörlerinden taraftarlardan sadece çok önemli olan Benfica maçına odaklanması anons edildi. -GÜNEŞ, ALANZİNHO'YU YEDEĞE ÇEKTİ- Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Benfica ile oynanan ilk karşılaşmadaki kadrosunda bir değişikliğe gitti. Güneş, Alanzinho'yu yedeğe çekerken, ilk 11'de Pawel Brozek'e şans tanıdı. -SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ- Maç öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Stada giren taraftarlar ve basın mensupları, aranarak içeri alınırken, yabancı maddelerin stada sokulmasına izin verilmedi.