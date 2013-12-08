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Taraf'tan 'gizli belge yayımlamak vatan hainliği' diyen Başbakan'a suç duyurusu

Taraf gazetesi avukatı Veysel Ok: Bir gazeteyi, haber yapma hakkını kullandığı ve doğru bir haber yaptığı için hainlikle suçlamak bir iftira ve hakarettir

08 Aralık 2013 15:34

 “Cemaate eylem planı” kararının alındığı 2004 yılındaki MGK’da imzalanan belgeyi yayımlamasının ardından cemaate yönelik fişleme iddialarıyla ilgili belge yayımlamaya devam eden Taraf, gazete hakkında “vatana ihanet” ile suçlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yargıya verdiği talimat hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başbakan’ın, tarafsız ve bağımsız yargıya müdahale ettiğini belirten Taraf gazetesi avukatı Veysel Ok, şunları söyledi: “Şu an Taraf gazetesi hakkında MGK, MİT ve Başbakanlık tarafından yapılmış bir suç duyurusu, yani başlamış bir soruşturma var. Böyle bir durumda siyasi iktidarın en büyük gücü olan Başbakan’ın bir miting meydanında, ‘Yargı görevini yapmalıdır. Yapmıyorsa anayasayı ihlal eder’ demesi direkt olarak yargıya talimattır. Âdil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs suçunu düzenleyen TCK 288. Maddesi, ‘Bir olayla ilgili başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hâkim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ diyor. Bu nedenle, Başbakan’ın sözleri hâkim ile savcıya talimat vermektir ve yargıya yapılmış bir darbedir. Bu ifadeler, 288. madde kapsamına suç teşkil ediyor.”

 

İftira ve hakaret

 

Başbakan Erdoğan’ın “vatan haini” sözleriyle ilgili olarak yasal işlem başlatacaklarını da ifade eden Veysel Ok, “Bir gazeteyi, haber yapma hakkını kullandığı ve doğru bir haber yaptığı için hainlikle suçlamak bir iftira ve hakarettir. Biz bu hafta içerisinde Başbakan Erdoğan hakkında, ‘Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs’, ‘İftira’ ve ‘Hakaret’ suçlamasından suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

 

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