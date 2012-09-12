Taraf'tan, 'Başbakan'a rağmen' Boğaz'da içkili mekân tavsiyesi

Taraf gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gazetecilere yönelik "Boğaza karşı içip ahkam kesiyorlar" sözü üzerine İstanbul'daki içki mekanlarını yazdı. Taraf gazetesindeki haberde "Gıda, içki ve tütün harcamalarına bu yılın ilk altı ayında 133 milyar 10 milyon lira harcandı. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıta 97.4 milyar lira, ulaştırma ve haberleşmeye 91 milyar lira para ödedik" denildi.

Taraf gazetesinde "Başbakan'a rağmen tavsiyemizdir" başlığıyla yayımlanan (12 Eylül 2012) haber şöyle:

Türkiye’de tüketici, bu yılın ilk altı ayında en çok, gıda, içki ve tütüne para harcadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de yerleşikler ile yerleşik olmayanların 2012 yılının ilk altı ayında yurtiçinde yaptığı harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.2 oranında artışla 495 milyar 598 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye’de yerleşik ve yerleşik olmayanların ikinci çeyrekte yaptığı harcamalar ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9.4 artışla 252 milyar 825 milyon TL oldu. Yılın ilk yarısında en büyük harcama kalemini gıda, içki ve tütüne yapılan harcamalar oluşturdu. Ocak-haziran döneminde, gıda, içki ve tütüne yapılan harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.9 artışla 133 milyar 100 milyon TL olurken, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7.8 oranında artışla 66 milyar 909 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.



97.4 milyar TL konut, su ve gaza gitti



Yurtiçi tüketim harcamalarının en büyük ikinci kalemini konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oluşturdu. Türkiye’de yerleşik ve yerleşik olmayanların 2012 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artışla 97 milyar 424 milyon TL’ye yükseldi. 2012 yılının ikinci çeyreğinde konut, su, gaz ve diğer yakıt harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.4 oranında artışla 48 milyar 975 milyon TL harcanmıştı.



Ulaşıma ve haberleşmeye 91 milyar para



Yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalkının yurtiçi tüketiminde üçüncü büyük kalemi ulaştırma ve haberleşme harcamaları oluşturdu. Türkiye’de yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının ulaştırma ve haberleşme harcamaları yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.2 oranında artışla 91 milyar 7 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 7.4 oranında artışla 49 milyar 956 milyon TL oldu. Tüketici mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerini de ihmal etmedi. 2012 yılının ilk altı ayı itibarıyla mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri için yapılan harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.3 oranında artışla 42 milyar 348 milyon TL’yi aştı. Yılın ikinci çeyreğinde mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri harcamaları yüzde 3.3 artışla 19 milyar 224 milyon TL oldu. Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre giyim ve ayakkabıya yapılan harcamalar yüzde 2.5 oranında azalışla 26 milyar 123 milyon TL oldu. Yılın ikinci çeyreğinde giyim ve ayakkabı harcamaları geçen yılın eş dönemine kıyasla yüzde 6.7 oranında gerilemeyle 12 milyar 758 milyon TL oldu. Lokanta ve otel harcamaları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10.1 artışla 24 milyar 458 milyon TL’ye, yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 9.5 oranında artışla 12 milyar 790 milyon TL’ye ulaştı. 2012 yılının ilk yarısında eğlence kültür harcamaları da ihmal edilmeyerek, geçen yılın aynı dönemine göre 15.6 oranında artışla 19 milyar 626 milyon TL harcandı.



Eğitime sadece 7.2 milyar



Bu yılın ilk yarısında Türkiye’de yerleşik ve yerleşik olmayan hanehalklarının sağlık harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 oranında artışla 16 milyar 739 milyon TL oldu. Yılın ikinci çeyreğinde sağlık harcamaları yüzde 1.8 oranında artışla 8 milyar 65 milyon TL oldu. 2012 yılının ilk yarısında eğitim için yapılan harcamalar yüzde 14.3 artışla 7 milyar 224 milyon TL’yi aştı.



Boğaz’a karşı en hesaplı alkollü içki, çerez yerleri



Türkiye’de siyasiler tarafından zenginliğin ve sefahatin en üst seviyesi olarak görülen Boğaz’a bakarak içki içmek aslında o kadar da ulaşılmaz bir keyif değil. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın menüye eklediği çerezi de hesaplı bir şekilde tüketmek mümkün. Taraf sizler için Boğaz’da bütçeyi zorlamadan içki içip çerez yenebilecek yerleri araştırdı. Afiyet olsun.

Karaköy

Karaköy’de vapur iskelesinin hemen karşısında bulunan içkili balık restoranları uygun fiyatlarıyla müşterilerini memnun ediyor. Bu restoranlarda 8 TL ödeyerek 50 cc’lik bira içebilir çerez olarak 5 TL’ye fıstık tabağı söyleyebilirsiniz. Rakı içmek isterseniz 40 TL’le bir 35’lik açtırabilir meze olarak da ortalama 7 TL olan çeşitlerden seçebilirsiniz.

Beşiktaş

Beşiktaş ve çevresinde “sefahatin en üst seviyesi” olarak değerlendirilebilecek mekânlar olmakla birlikte, dar gelirli vatandaşların da Boğaz’a karşı içki içmesine olanak tanıyan yerler yok değil. İskelenin hemen arkasında yer alan ve özellikle öğrencilerin rağbet ettiği barlarda 50 cc’lik birayı 8 TL’ye içebilirsiniz. Çerez fiyatları ise 6 TL.

Sarıyer

Boğaz kıyısındaki en güzel ilçelerden biri olan Sarıyer’de sahildeki birçok restoranda fiks menü uygulaması bulunuyor. Fiyatlar, yazarların siyasetçileri gönül rahatlığıyla eleştirmesine olanak sağlıyor: Günün balığı, üç çeşit ara sıcak, üç çeşit meze, dilediğiniz bir yerli içki, helva veya karpuz tabağı, sıkı durun 25 TL.

Kadıköy

Kadıköy sahilde dolmuş duraklarının karşısındaki pubların hemen hepsinde 50 cc’lik bira 7 TL. Çerez ise 5 TL’ye alınabilir.

Beyoğlu

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde birçok apartmanın bar haline getirilen üst katlarından Tarihî Yarımada’yı seyrederek biranızı yudumlayabilirsiniz. İstiklal Caddesi’nde Boğaz’a bakan çok pahalı mekânlar olduğu gibi öğrencilerin ilgi gösterdiği barların fiyatları gayet uygun.

Cihangir

Cihangir Parkı’nın hemen üstündeki merdivenler eşsiz manzarası ve tekel bayiinden alınan bira-çereziyle İstanbul’da Boğaz’a karşı içmenin en hesaplı mekânı.