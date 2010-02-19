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'Tarafsız açıklama yapacak'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın sözleri sonrası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın koruması aracılığıyla mesaj gönderdi.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - Ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da sessizliğini bozdu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın "tarafsızlığına gölge düştü" dediği Başsavcı Abdurrahman Yalçınkaya doğrudan değil ama koruması aracılığıyla konuştu; "Tüm hukuki süreci izleyip herkese eşit mesafede tarafsız bir açıklama yapılacak" dedi.

Yalçınkaya, başsavcılık önünde bugün de kendisini bekleyen gazetecilere açıklama yapmadı. Ama koruması aracılığıyla açıklama yapılacağını duyurdu.

Buna göre, başsavcılık açıklaması bugün (19 Şubat 2010) değil, ne zaman yapılacağı da net değil.

Başsavcılık hukuki süreci izleyecek. Başsavcı Yalçınkaya, korumasının tabiriyle, "Tarafsız , herkese eşit mesafede" bir açıklama yapacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzincan, Erzurum ve Habur soruşturmalarıyla ilgili inceleme başlatmış, bunu duyururken de "siyasi etki olup olmadığı" sorusuna yanıt aranacağını belirtmişti.

Başbakan Yardımcısı Arınç, dün (18 Şubat 2010) yaptığı açıklamada, "Habur ile ilgili ana muhalefet gensoru verirken, başsavcının önergeyi destekler bir açıklama yapması tarafsızlığına gölge düşürmüştür" demişti.

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