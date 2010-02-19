'Tarafsız açıklama yapacak'

T24 -

Yalçınkaya, başsavcılık önünde bugün de kendisini bekleyen gazetecilere açıklama yapmadı. Ama koruması aracılığıyla açıklama yapılacağını duyurdu.Buna göre, başsavcılık açıklaması bugün (19 Şubat 2010) değil, ne zaman yapılacağı da net değil.Başsavcılık hukuki süreci izleyecek. Başsavcı Yalçınkaya, korumasının tabiriyle, "Tarafsız , herkese eşit mesafede" bir açıklama yapacak.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzincan, Erzurum ve Habur soruşturmalarıyla ilgili inceleme başlatmış, bunu duyururken de "siyasi etki olup olmadığı" sorusuna yanıt aranacağını belirtmişti.Başbakan Yardımcısı Arınç, dün (18 Şubat 2010) yaptığı açıklamada, "Habur ile ilgili ana muhalefet gensoru verirken, başsavcının önergeyi destekler bir açıklama yapması tarafsızlığına gölge düşürmüştür" demişti.