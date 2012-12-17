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Taraf'ın sahibi Başar Arslan bu akşam SkyTürk'te Taraf'ı anlatacak

Başar Arslan, bu akşam SkyTürk'te Taraf gazetesinde yaşananları ve geleceğe ilişkin planlarını açıklayacak

17 Aralık 2012 15:51

Taraf'ın sahibi Başar Arslan, kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar ve kurucu ekipten Neşe Düzel ile bazı yazar ve çalışanların ayrıldığı gazetede yaşananlar için ilk kez kamera karşısına çıkıyor. Arslan, bu akşam (17 Aralık 2012) SkyTürk360'ta gazetede yaşananları ve Taraf'ın geleceğine ilişkin planlarını anlatacak.

Taraf gazetesi cuma günü Altan, Çongar ve Düzel'in istifasıyla başlayan süreçte Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri oldu. 15 Kasım 2007'de kurulduktan sonra yayımladığı dosyalar, tavrı ve üslubu nedeniyle ülkenin en çok tartışılan yayını olan Taraf gazetesi, bu senenin başında halka da açıldı.

İstifaların ardından T24'e yaptığı “Taraf yoluna devam edecek. Altan ve ekibi demokrasi tarihine geçti, dostluğumuz sürecek” açıklamasıyla yetinen Başar Arslan, SkyTürk360'ta bu akşam Murat Sabuncu ile T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'ın sunduğu Gündem ve Ekonomi programı için kamera karşısına geçecek.

Arslan saat 19:00'da başlayacak ve her akşam olduğu gibi canlı yayınlanacak olan programda, Ahmet Altan'la ilişkileri, gazetede yaşananlar ve gelecek planlarına ilişkin soruları yanıtlayacak.

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