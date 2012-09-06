Taraf yazı işlerinden Orhan Miroğlu'na yanıt

Taraf gazetesinin kendisine sansür uyguladığını iddia eden Orhan Miroğlu'nun iddialarına Taraf'ın yazı işlerinden Tuncer Köseoğlu yanıt verdi. Köseoğlu, sansür iddialarını reddetti.

Köseoğlu, Miroğlu'nun sansürlendiğini iddia ettiği yazısının "gazetenin standart yazı boyutunu aştığı için sayfaya girmediğini" söyledi. Yazının kısaltılması yönündeki talebin Miroğlu tarafından red edildiğini kaydeden Taraf yazı işleri sözkonusu yazının gazetenin internet sitesinden yayınlandığını ve Miroğlu'nun talebiyle geri çekildiğini açıkladı. Taraf'ın yazı işleri, internette dolaşıma giren ve "işte sansürlenen o yazı" başlığıyla servis edilen yazının ise Taraf'a hiç bir zaman gönderilmediğini, gönderilmesi durumunda yayınlanacağını söyledi.

İşte Taraf gazetesinin yazı işleri tarafından yapılan o açıklama:

Orhan Miroğlu’nun Taraf’tan ayrılmasına ilişkin açıklamalarında, gazetemizin bir yazısını sansürlediği iddiası yer almaktadır. Söz konusu yazı, gazetenin standart yazı boyutunu aştığı için sayfaya girmemiş, Miroğlu da kısaltma ricamızı reddetmiştir. Bunun üzerine yazı, Taraf internet sitesine konmuş, ertesi gün Miroğlu’nun talebiyle siteden çıkarılmıştır.

Miroğlu’nun gazetemize gönderdiği yazının metni, internet sitelerinde ‘sansürlenen yazı’ iddiasıyla dolaşan yazının metni ile aynı değildir. Miroğlu, ‘Taraf’ın sansürlediği yazı’ diye sitenizde yer verdiğiniz ve Miroğlu’nun ‘sansürleme sebebi olarak gördüğünü söylediği’ ‘Psikolojik harp senaryosunun…’ diye başlayan paragrafı içeren bir yazıyı Taraf’a HİÇBİR ZAMAN göndermemiştir. Gönderseydi de gazetenin yazı boyutlarına uyduğu sürece sayfalarımızda yer alırdı.

Miroğlu’nun gazetemizden ayrılırken bu tür gerçek dışı beyanlara başvurma ihtiyacı duymasını üzüntüyle karşılıyoruz.

Taraf Gazetesi Yazı İşleri