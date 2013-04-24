Taraf yazı işleri müdürlerinden Kurtuluş Tayiz'in işine son verildi

Taraf gazetesi yazı işleri müdürlerinden Kurtuluş Tayiz'in gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Oral Çalışlar'ın bilgisi dışında işten çıkarıldı. Tayiz'in görevden alınmasını bizzat patronajın kararı olduğu ifade edilirken, Tayiz'in yerine Ümit Aslanbay'ın künyeye girdiği öne sürüldü.

Taraf gazetesinin barış süreci konusundaki yayınları gazete içinde tartışma yarattı. Gazetenin "Pazartesi Konuşmaları" köşesinde söyleşiler yapan Neşe Düzel'in "Barış diyerek demokrasiyi katlediyorsunuz" görüşüyle gazete yönetimini eleştirdiği öğrenildi. Tartışmalar sürerken gazetenin sahibi Başar Arslan, yazı işleri müdürlerinden Kurtuluş Tayiz'in işine son verdi.

Akil İnsanlar Heyeti çalışmaları nedeniyle İstanbul dışında olan Genel Yayın Yönetmeni Oral Çalışlar'ın gelişmelere "Benim bilgim olmadan böyle bir karar alamazsınız" diyerek tepki gösterdiği ve "bu tavrın kendisini hedef alıp almadığını sorguladığı" iddia edildi. Arslan'ın, Çalışlar'ın sorularını "Dönünce konuşuruz, sizinle ilgisi yok" diyerek yanıtladığı ileri sürüldü.

'Henüz bir şey belli değil'

Kurtuluş Tayiz'in yerine Ümit Aslanbay'ın geçirileceği iddiaları üzerine Aslanbay, "Henüz hiçbir şey belli değil. Yarın gazetede toplantı yapıldığında belirlenecek" dedi.