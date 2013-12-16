Taraf: Sosyal demokrat, F tipi ve MHP'li diye fişleyerek MEB'te görev vermediler

Taraf gazetesi daha önce yayımladığı fişleme belgelerine 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarınında fişlendiği iddiasını ekledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da (MEB) tıpkı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gibi kamudaki görevlileri fişlediği ve fişlenen isimlerin tasfiye edildiği ve fiişleme yapan ismin ise MİT’e de benzer emir bir veren Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala’nın kardeşi Atıf Ala olduğu öne sürüldü.

Taraf'tan Mehmet Baransu'nun haberine göre, “Bakanlık Merkez Teşkilatı Yönetici İstatistiği” adı altında yapılan fişlemelerde, kişinin çalıştığı birimin adı, birim amiri, kadro durumu belirtildikten sonra “Açıklama” bölümünde fişlemeler yapılmış. Bu bölümde şahısların karşılarına düşülen notlar şöyle:

Bize yakın değil

“Olumsuz, Mevzuat bilgisinden dolayı görev aldı, kadro iptal edilebilir. Çabuk etkilenen, farklı görüşte, mevzuatçı, bize yakın değil. Eski MHP’li. Fikriyatı farklı, Sosyal Demokrat, Olumsuz, İHL’li kesime bakışı negatif, Kesinlikle görev verilmemeli, F. Kocabıyık referanslı. F tipi, iletişimi zayıf, görev verilmemeli. Cemaatten yararlanır, geçimsiz, çıkarcı, kadro verilmemeli. İHL’li, çalışkan, dürüst, üst kademe yöneticiliğinde değerlendirilebilir. Kalkınma Bak. geldi. Tecrübesi yok. İnsan ilişkileri zayıf. MHP’li olarak bilinir, güven zayıf, Salih Çelik referanslı. MHP’li, kadrosu iptal edilmeli. MHP’li, teknik bilgisi iyi, şahsi çıkarına düşkündür. Bakanlık denetçisi, F tipi, Mevzuatçı. Yönetim becerisi zayıf, kararsız, olumsuz, MHP’li. Sosyal Demokrat, olumsuz, kesinlikle iptal edilmeli. F tipi, yönetim deneyimi az. Gözden geçirilebilir. Maliye kökenli, sosyal demokrat, olumsuz. Abdurrahman Güzel, Burslar Grup Başkanı, F tipi, iletişimi iyi.”

Karşıt görüşlülere olumsuz not

Taraf ’ın elindeki fişleme belgelerinde bunun gibi onlarca ayrıntı var. Tıpkı Balyoz darbe planını yapanların hazırladığı fişleme belgeleri gibi. İsim isim yapılan fişlemelerin karşısına hep açıklama adı altında benzer notlar düşülmüş. İktidar kendine yakın gördüğü isimlere olumlu not verirken, karşıt görüşlü insanlara olumsuz not verip, kadrolarının iptal edilmesini, yönetici yapılmamasını istemiş.

Fişleme, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı talimatı ile Atıf Ala ve Galip Gülmez tarafından yapılmış. Daha sonra bu belgeler, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’e arz edilmiş.

Bu fişleme bilgilerinin hazırlık ve arz safhalarında Atıf Ala, Galip Gülmez, Yusuf Tekin ve Yusuf Tekin’in özel kalem müdürü görev almış. Fişleme belgeleri Yusuf Tekin’in dizüstü bilgisayarlarında hazırlanıp, saklanıyor.

Atıf Ala, Başbakan Müsteşarı Efkan Ala’nın kardeşi. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nde Grup Başkanı olarak görev yapıyor. Atıf Ala, 1994 yılında öğretmenliğe başladı. Abisinin etkisiyle 2005’te Şube Müdürü oldu. 2007’de de müfettiş olarak atandı. 2011 yılında ise Grup Başkanı oldu.

Yeni Şafak'ta yazıldı

Atıf Ala ve MEB Müsteşarı’nın yaptığı bu fişlemeler, Yeni Şafak gazetesinde Cem Küçük imzasıyla satır arasında farkında olmadan kabul edilmişti. Dershanelerin kapatılması tartışması öncesi 4 Ağustos 2013’te Cem Küçük’ün kaleme aldığı yazıda MEB’de yapılacak tasfiyeler şu satırlarla itiraf edilmişti: “İstanbul, Ankara, İzmir’de Emniyet istihbarat dairesinin tümü tasfiye edildi. Milli Eğitim’de aynı operasyonlar sürdü, sürüyor da. Yargıda benzer süreçler devam ediyor.”