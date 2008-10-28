Taraf: Saklanamazsın Genelkurmay

Taraf gazetesi, Aktütün baskınıyla ilgili ısrarından vazgeçmiyor. Taraf, insansız hava aracından alınan görüntülere dayanarak, Aktütün baskınının göz göre göre geldiğini ve hiçbir önlem alınmadığını ileri sürmüştü. Bunun üzerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner de, yapılan araştırmalara göre verilen görüntülerde Aktütün denilen yerlerin Kuzey Irak'a ait olduğunu savunmuştu. Koşaner, ayrıca görüntülerdeki kişilerin de PKK'lı teröristler değil, izin alarak toprağı eken çiftçiler olduğunu açıklamıştı.Taraf gazetesi açıklamaları tatmin edici bulmadı ve bugün manşetten verdiği haberde yine Genelkurmay'ı suçladı. Gazete, 'Saklanamazsın Genelkurmay' başlığıyla verdiği haberde, bazı sorular sordu ve şunları yazdı:Cevabı, Koşaner’in dünkü açıklamasında itiraf olarak var aslında: İlk çatışma geceyarısı oldu. 03.10’a kadar sürdü, başka görüntü almadık. 12’de keşfe çıkıldı. 10 saat sonra iyi gizlenmiş 150 teröristin yoğun ateşi altında kaldık.Koşaner, o gün İHA görüntüleriyle Keritepe’de 07.54’te hareketlilik saptandığını ilk kez dün açıkladı. Ama şunun cevabı yok: Bu sizi uyarmadı mı? Bu hareketliliğin baskınla ilişkisi yoksa neden tam dokuz saat sonra orayı vurdunuz?Koşaner Taraf’ın yayınını ilk kez doğruladı: “İHA 13.58’de Aktütün’ü izlemeye başladı ve iki saat görüntü aldık.” Taraf da bunu yazmıştı: Aktütün baskını, İHA görüntüleri aracılığıyla öncesinde ve baskın sırasında naklen izlendi.Aktütün o güne kadar tam dört kez basılmıştı. Jandarma raporları, İHA görüntüleri bölgede yeni bir baskını haber veriyordu. Korunamadığını Koşaner’in de itiraf ettiği karakolu neden orada tuttunuz, 17 çocuk kimin kurbanı oldu?