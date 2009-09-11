Taraf muhabirine dava

Genelkurmay Başkanlığı, kendisini zor durumda bırakan belgeler yayımlayan Mehmet Baransu hakkında dava açıldığını açıkladı.

Genelkurmay başkanlığı, Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu'nun Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden yargılanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Baransu, Genelkurmay Başkanlığı'nın kullandığı öne sürülen "Kara Propaganda" kelimesini deşifre etmekle suçlanıyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın mahkemeye gönderdiği bilirkişi raporlarında 'kara propaganda' kavramını askeri terminolojide kullanılmadığı savunuluyor.

Bilgi ve Bilinçlendirme Faaliyetleri (BBF) kapsamında verilen Psikolojik Savaş brifinglerinde bu kavramın kullanıldığı iddia ediliyor. Eğer Adalet Bakanlığı izin verirse Baransu "devletin silahlı kuvvetlerini tahkir ve tezyiften yargılanacak.

Şimşekleri üzerine çeken Baransu herhangi bir muhabir değil; geçtiğimiz aylar boyunca kamuoyunun uzun uzadıya tartıştığı "AKP ve Gülen'i Bitirme Planı" manşetini hazırlayan gazeteci. Genelkurmay Başkanlığı'nın hazırladığı Bilgi ve Bilinçlendirme Faaliyetleri (BBF) dokümanında da "Kara Propaganda" ayrıntısıyla anlatılıyor. Bu çerçevede yapılması gerekenler arasında sahte belge ve delil üretmek de bulunduğu öne sürülüyor.