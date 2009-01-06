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Taraf gazetesine Aktütün davası

Genelkurmay'ın suç duyurusu üzerine Taraf Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı

06 Ocak 2009 02:00

Hakkari'de Aktütün Karakolu'na yapılan terör saldırısıyla ilgili yaptığı haberlerde, Genelkurmay Başkanlığı'na ait "gizli belgeleri açıkladığı" iddia edilen Taraf Gazetesi Sorumlu Yazıişleri Müdürü ve Tüzel Kişi Temsilcisi Adnan Demir hakkında, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'in hazırladığı iddianamede, 4 Ekim 2008 tarihinde, Aktütün Karakolu'nda meydana gelen ve 15 askerin şehit olduğu terör saldırısından sonra Taraf Gazetesi'nin 14, 15, 16, 17, 18, 26 ve 28 Ekim 2008 tarihli sayılarındaki haberlerinde Aktütün saldırısına ilişkin '"gizli" bilgilere yer verildiği ifade edildi.

İddianameye konu haberlerin gazetede yer almasının ardından, Genelkurmay Başkanlığı'nın bir süre önce yaptığı suç duyurusu sonucu Taraf Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Adnan Demir'e TCK'nın 336. maddesi uyarınca "gizli bilgileri açıklama" suçu nedeniyle dava açıldığı anlatıldı. İddianamede, "yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanması yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıkladığı" iddiasıyla hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenen Adnan Demir'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
 

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