Taraf gazetesi Foster'ın ölümünü nasıl gördü?

T24 - Sunucu Defne Joy Foster`ın, Ahmet Altan`ın oğlu ve Taraf`ın yazı işleri Müdürü Kerem Altan`ın evinde astım krizinden ölmesi, Taraf gazetesinde 1. sayfadan verildi.



İşte Taraf'ta "Yok böyle acı" başlığıyla yayımlanan haber:



Yok Böyle Dans’ın sempatik yarışmacısı Defne Joy Foster, astım krizi sonucu yaşamını yitirdi. Evli ve iki yaşında bir erkek çocuk annesi olan 32 yaşındaki Joy Foster’ın ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.



Yok Böyle Dans yarışmasında her hafta izleyici karşısına çıkarken geçen bölümde elenen, sevilen sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster, astım krizi sonucu hayatını kaybetti. Radyoda DJ’lik yaparak ün kazandıktan sonra, televizyon programlarında sunucu ve dizi oyuncusu olarak da dikkat çeken, son olarak da Yok Böyle Dans adlı yarışma programındaki performansıyla geniş bir kitlenin sevgisini kazanan Defne Joy Foster 32 yaşında hayata veda etti. İlk belirlemelere göre, Foster’ın ölüm nedeninin “kronik astım hastalığına bağlı solunum yetmezliği” olduğu açıklandı.





Çantasında astım ilaçları vardı



Önceki gece Taksim’de, Yok Böyle Dans programından sonra arkadaşlarıyla birlikte barda eğlenen Foster, bir grup arkadaşıyla bardan ayrıldı, ardından o grupta bulunan gazetemiz Yazıişleri Müdürü Kerem Altan’la birlikte, Altan’ın Caddebostan’daki evine gitti. Altan, eve geldikten kısa bir süre sonra Foster’ın rahatsızlanması üzerine, evin yüz metre ötesindeki polikliniğe giderek, eve doktor göndermelerini istedi ancak nöbetçi doktor bulamayınca, Back-Up servisinden ambulans çağırdı. On dakika içinde eve gelen sağlık ekibi, ilk muayeneden sonra Foster’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Evli ve iki yaşında bir erkek çocuk annesi olan Foster’ın ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.





Eşi geldi, arkadaşları ifade verdi



Sağlık ekibinin teşhisi üzerine polisi telefonla arayarak durumu bildiren Altan’ın evinde inceleme yapan Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tıp ekipleri, Foster’ın vücudunda darp izine ya da başka bir şüpheli ölüm bulgusuna rastlamadılar. Foster’ın cebinden ve çantasından çıkan, çoğu astım tedavisinde kullanılan çok miktarda ilaç da incelemeye alındı.



Sabah olay yerine çağrılan Foster’ın eşi İlker Yasin Solmaz’ın çok üzgün olduğu gözlendi. Kerem Altan ve önceki akşam Taksim’deki barda Foster’a rastlayan bazı arkadaşları ise, Emniyet’e giderek “tanık” olarak ifade verdiler. Polis ve savcının olay yeri incelemesi yapmasından sonra Foster’ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Foster’ın ölüm haberini alan Bodrum’da yaşayan annesi Hatice Foster da dün İstanbul’a geldi. Foster’ın cenazesi, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.





Aile, asılsız haberleri kınadı



Foster’ın ailesi adına dün akşam bir açıklama yapan Avukat Ayşegül Mermer, “Bu acı olayla ilgili olarak basında yer alan bazı asılsız ve yaralayıcı haberler üzüntümüzü daha da arttırmakta ve Defne Joy Foster’ın geride bıraktığı güzel anılara, kalplerimizdeki sevgisine zarar vermektedir” dedi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Defne Joy Foster’ın aramızdan ayrılmasına sebep olan olayla ilgili olarak şu anki en kuvvetli ihtimal astım rahatsızlığına bağlı ani bir krizin ölümü tetiklemiş olması ihtimalidir. Bunun dışındaki tüm bilgi ve haberler asılsız olup, başta ailesi olmak üzere tüm sevenleri bu haberlerden büyük bir acı duymaktadırlar. Yapılan bu açıklamada yer alan bilgiler dışında, ölüm nedeni ve Defne Joy Foster hakkında ileri sürülen asılsız ve kişilik haklarına saldırı teşkil eden tüm haberler hakkında tarafımızca yasal yollara başvurulacak olup, ailesi ve sevenlerinin bu zor gününde duyarlı davranışları için tüm basın mensuplarına şimdiden teşekkür ederiz.”





Babası Amerikalı annesi Adanalı



Türkiyeli bir anne ile Amerikalı bir babanın kızı olarak 1979’da Adana’da dünyaya gelen Defne Joy Foster, İzmir Alsancak Ortaokulu’ndan mezundu. Kral TV’de VJ’lik yapan Foster, uzun süre Sihirli Annem adlı dizide Eda karakterini canlandırdı. Ayrıca Tv8’deki Bir İş İçin Lazım, TRT’nin Çeyiz Şov ve NTV’deki Yeşil Ekran programlarında sunuculuk yaptı. Foster, son olarak Show TV’de Acun Ilıcalı’nın yapımcısı ve sunucusu olduğu Yok Böyle Dans programında yarışmış ve geçen hafta yapılan oylama sonucu elenmişti. 2008’de İlker Yasin Solmaz’la evlenen Foster’ın, 2009 doğumlu Can Kılıç adında bir oğlu var.